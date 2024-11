Atienden anomalías en puestos de Salud

La Secretaría de Salud de Coahuila está realizando una reestructura de recursos humanos, con el fin de dar solución de manera paulatina a la problemática que señaló la Sección 87 del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SNTSA) de La Laguna, referente a irregularidades en el catálogo sectorial de puestos.

El titular de la dependencia estatal, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, comentó también que ya se está atendiendo el déficit de personal de salud en las unidades médicas y citó como ejemplo que había muchos administradores y que se dieron de baja a algunos para contratar a más médicos.

"Eso nosotros ya lo estamos viendo a nivel de jefatura para tratar de regularizarlo, esto no es de ahorita, ya tiene muchos años. En aquel entonces, yo te estoy hablando de unos seis o siete años, cuando se tenía unas plazas y eran de (médicos) especialistas, ellos decían: 'dámela aunque sea de médico general para yo después brincarla', ha pasado el tiempo y no se ha podido por las cuestiones, acuérdate que estas plazas son federales, se van moviendo de acuerdo a los escalafones del Sindicato. Sin embargo, estamos viendo la posibilidad de regularizar, el especialista que es especialista tome su plaza como especialista, médico general tome su plaza como médico general", explicó.

El funcionario dijo que no tenía el número de casos que no coinciden con el catálogo sectorial de puestos y afirmó que esta situación no es exclusiva de la región Lagunera ya que se presenta en toda la entidad. Indicó que la reestructura podría quedar resuelta el próximo año.

Esta semana, Carlos Hugo Pérez Calderón, secretario de Asuntos Laborales de dicha sección sindical, comentó que tan solo en el Hospital General de Torreón más de un 50 por ciento de los profesionales de la salud que hacen funciones extraordinarias en relación al código que ostentan, sin que ello se vea reflejado en una remuneración económica, nota buena, o mínimo en un trato digno.

También dijo el déficit de personal de salud y la alta demanda de atención en la clínica, ha causado afectaciones en términos de pases de salida, permisos económicos y solicitud de vacaciones.

El secretario indicó que estos últimos son logros que tienen todos los sindicatos, por lo que insistió en que tratarán de regularizar el tema.

Finalmente, comentó que hace unos días sostuvo una plática con el secretario general de la Sección 87, José Manuel Riveroll Duarte, y que acordaron volver a reunirse, en una mesa de trabajo donde estén presentes distintas instancias como Recursos Humanos y Administración.