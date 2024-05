Atienden a hermano de menor que murió por hepatitis

Esta semana ingresó al Hospital Nuevo de Gómez Palacio un niño de 10 años de edad que dio positivo a hepatitis A y que es hermano de la menor de 9 años que falleció el pasado domingo 28 de abril por complicaciones de dicha enfermedad (insuficiencia hepática). Ambos son originarios de la localidad de Nazareno, del municipio de Lerdo.

Lorena Holguín, jefa del departamento de Epidemiología de dicha clínica, informó que el niño ingresó el pasado jueves 2 de mayo y que con el propósito de tener una vigilancia más estrecha, se determinó dejarlo en el área de Terapia Intensiva. Presentó molestia abdominal, fatiga e ictericia (coloración amarillenta de la piel).

Aclaró que el pequeño no está intubado ni con datos clínicos de gravedad y que como su evolución es favorable hay probabilidades de que reciba el alta médica en unos tres días más. Hasta ahora, se le han hecho pruebas de sangre (de anticuerpos IgM) y de la función hepática.

"Quizá estemos hablando de unos tres días en lo que se normalizan las pruebas de funcionamiento hepático que es lo que estamos monitoreando todo el tiempo, ya van bajando casi a niveles normales, entonces podríamos pensar en el alta en unos tres días", explicó.

Además, agregó que el niño "ya comió, está tolerando bien la vía oral que es otro de los problemas que a veces puede dar la hepatitis, los pacientes tienen mucho vómito, pero el niño está comiendo, está evacuando, ya se bañó y pues parece que tiene una evolución favorable".

Dijo que hay otro menor de 5 años de edad en la familia con el virus de la hepatitis A pero que se encuentra en casa y con buena evolución. En el domicilio particular habitan otros dos menores pero actualmente no presentan sintomatología sospechosa de la enfermedad.

"Lo que pasa es que ya investigando a la familia, me dice la mamá que los niños que se enfermaron anduvieron en casa de la abuela (paterna) y que ahí aparentemente hubo casos de hepatitis, entonces pudo ser ahí la fuente de contagio y es por eso que los que están en casa no se contagiaron", declaró. Holguín, agregó que la madre de los niños no le especificó en qué sector de La Laguna vive la abuela.

VAN CUATRO CASOS DE HEPATITIS A

En lo que va del año, son cuatro casos de hepatitis A los que se han documentado en el Hospital Nuevo de Gómez Palacio. Además de los tres menores de Nazareno, se brindó atención médica a un hombre mayor de edad que después de 15 días de reposo, logró su recuperación.