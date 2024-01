Atienden 32 casos de abandono

Aunque ha habido algunos casos de abandono, en Durango la mayoría de las familias se hacen cargo de sus adultos mayores y los casos de maltrato son la excepción.

A decir de la directora del DIF Estatal, Carmen Arrieta, este año van 32 casos reportados de adultos mayores que requieren la intervención de DIF Estatal, por abandono de sus familiares, los cuales se han atendido de manera oportuna.

"La indicación es que estemos muy pendientes de cualquier reporte que tengamos de algún adulto mayor que es el de atender qué requiere, sobre todo en el tema de salud, pero más que nada es buscar ese núcleo familiar que es el que él necesita; el apoyo directo, nosotros tenemos centros de atención para el adulto mayor como Ciudad del Anciano y todos los centros de desarrollo en los que tenemos la atención diaria de los adultos mayores pero lo que más busca DIF es que la familia sea quien se encargue de ellos", complementó.

Y es que, en esta etapa de la vida los adultos mayores requieren de sus familiares. "Tratamos de que no se vulneren sus derechos, el adulto mayor tiene derecho a ser atendido en todos los sentidos, principalmente en salud y es lo que se busca, que los familiares se hagan cargo de ellos, que regresen un poquito de lo que el adulto mayor les dio y en los casos en los que no tengamos una red familiar de apoyo, pues buscamos la red de amigos, de vecinos y, si no hay, pues ya nosotros nos hacemos cargo de ellos para atender todas sus necesidades de manera integral", afirmó.

Precisó que en Durango, por cultura, los casos de abandono no son frecuentes. "Aquí en Durango no, podemos decir que hemos estado trabajando a través del programa que tenemos en DIF de coordinación de atención al adulto mayor y decirles que el adulto mayor no muchos viven solos. Viven con familia, pero sí, a veces tienen ese abandono en horas que se van la familia a trabajar o que los dejan solitos y hasta en la tarde llegan, pero en casi todos hemos encontrado una red familiar que los atienda no de manera obligatoria, los sensibilizamos, los apoyamos con las diferentes asesorías médicas, psicológica, jurídica, pero que sea la familia la que se haga cargo de ellos".

Asimismo, aseguró que son muy pocos los casos de maltrato, "yo les puedo decir que nosotros tenemos muy pocos casos detectados de maltrato en adulto mayor. Cuando se requiere que entre otra instancia jurídica para que ese maltrato no continúe lo hacemos de manera muy integral porque hacemos un seguimiento de ellos muy personalmente", aseguró.