'Atentos, pues la luz es menor y la curiosidad, mayor'

Llegó el día, hoy el cielo de la región se oscurecerá durante cuatro minutos en un espectáculo que promete ser una experiencia asombrosa para los laguneros y visitantes, que se darán cita para apreciar el Eclipse Solar Total.

Sin embargo, no hay que dejar de lado el riesgo que existe por la radiación ultravioleta del sol, por lo que es importante observar de manera segura el proceso en que la Luna cubre al Sol, ya sea con los miles de filtros que se colocaron en tendederos en los más de 250 puntos de observación que hay en la región lagunera, o en los hogares de forma indirecta.

Fernando Ávila, del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, del Instituto de Astronomía de la UNAM e integrante del Comité Nacional de Eclipses México, explicó que el riesgo es el mismo de mirar el sol directamente, la radiación ultravioleta causa un daño en los ojos con o sin eclipse. No obstante, indicó que en un día normal, la intensidad del sol envía una señal al cerebro de protección y esto evita que se siga observando.

"En un eclipse, como la intensidad de la luz es menor y la curiosidad es mayor, uno quiere estar viendo, pero la luz ultravioleta continúa y esa es la que puede causar problemas en la vista, a corto, mediano y largo plazo", expuso.

Para evitar esta radiación, la ciudadanía puede utilizar filtros certificados que cumplan con la norma ISO 12312-2:2015, la cual exige que los filtros de observación solar absorban el 99.997% de la radiación que llega a la superficie de la Tierra del Sol. Se pueden utilizar, ya sea directamente en los ojos, en las cámaras fotográficas de celular o profesionales, en los binoculares y en los telescopios.

"Hay que revisar que no estén dañados, que no tengan rayaduras, dobleces", expresó, "no es seguro usar radiografías ni rollos de películas, no filtran la radiación ultravioleta, tampoco ver en una cubeta de agua o un espejo porque la radiación se refleja y sigue llegando a nuestros ojos".

Ávila mencionó que también se pueden utilizar métodos indirectos, de tal manera que ya no se ve la luz del sol, esto puede ser mediante una cartulina perforada, haciendo pasar la luz del sol y proyectándola en el piso, o en cajas estenopeicas.

En cuanto a los filtros para soldar, dijo que deben ser máscara sombra 14 y estar en muy buen estado, pues muchas veces no están bien cuidadas y pueden tener rayaduras o daños, lo que les convertiría en algo inseguro, entonces no es fácil garantizar que tenga las condiciones.

La observación, con filtros o máscara para soldar, debe ser de 5 a 10 segundos, luego hay que bajar la vista, descansar 5 a 10 segundos, y volver a ver. Durante los 4 minutos de la totalidad es posible observar sin protección.

En función de la posible saturación de las redes de telecomunicaciones, se sugirió hacer transmisiones en grupo y no de forma individual para evitar que se caiga la red de internet en la región.