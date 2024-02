Atenderán denuncias de Torreón Jardín

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, se reunió con el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, para abordar las denuncias públicas que han hecho colonos de Torreón Jardín por la saturación de algunas calles con vehículos estacionados en los alrededores de las clínicas No. 16 y 71.

La reunión fue celebrada el lunes de la semana pasada y además del presidente municipal y el delegado del IMSS también estuvieron presentes María Guadalupe Villa González, directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71, y Evaristo Quiñones Esparza, director del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16. Sobre esa junta, la institución de salud no reveló mayores detalles, aunque trascendió que se acordó dar continuidad a las reuniones, dependiendo de la agenda del alcalde y de la delegación del IMSS Coahuila.

Se dijo que se buscará una solución para que los vecinos no estén inconformes pero que esto será dentro de la competencia de cada autoridad.

Es importante mencionar que así como hay muchos vehículos estacionados en los alrededores de ambas clínicas que son propiedad de las y los trabajadores del Instituto, también hay una gran cantidad de automóviles que pertenecen a cientos de usuarios que diariamente acuden a consulta, a surtir sus recetas médicas o a realizar algún trámite.

Tan sólo en la clínica No. 16 se atienden a poco más de medio millón de derechohabientes. En lo que va de este año, se tiene un acumulado de más de 485 consultas de especialidades y 1,010 consultas de medicina familiar.

Mientras que en el Hospital de Especialidades No. 71, también se atiende a un número importante de derechohabientes, tanto de Coahuila como Durango, Chihuahua y Zacatecas. En este 2024, el Seguro Social reporta una atención a mil 490 pacientes.

La queja de los vecinos de este sector residencial, es principalmente porque se obstruyen sus cocheras, porque hay incremento de tráfico vehicular y se generan accidentes y no hay orden en términos de limpieza.

ESTACIONAMIENTO

Ayer, se presentó una iniciativa por parte de los colonos, que consiste en un estacionamiento con 10 niveles para reducir la saturación de vehículos en los alrededores de los hospitales 16 y 71 del IMSS.

La iniciativa se presentó durante la reunión de trabajo que autoridades municipales y colonos de Torreón Jardín sostuvieron para tratar de encontrar soluciones a la problemática por el exceso de vehículos de quienes acuden a dichas unidades médicas.

El director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab, dijo que esa propuesta tendría que revisarse por el Seguro Social, y le correspondería llevarla a cabo en caso de aprobarse.

El IMSS, dijo, dispone de un área de estacionamiento por la calle Orquídeas y Citlaltépetl, por lo que prácticamente sería una ampliación con 10 niveles y capacidad para 700 vehículos. El Siglo de Torreón también pudo averiguar que por parte del Municipio se estaba analizando un terreno para que fuera utilizado como estacionamiento, aunque no haya nada en firme.