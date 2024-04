Atenderá UAdeC observaciones de ASE

Jesús Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) dijo que si bien las observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) no se dieron durante su gestión, es su responsabilidad atenderlas y hacer las aclaraciones pertinentes.

"Nosotros tenemos un equipo de atención de auditorías en esta administración...ya empezamos a trabajar con el auditor para darle solución a las mismas, cuando terminemos toda la solución y toda la solventación y todo lo que haya que aclararse se los daremos a conocer y lo que resulte responsable que también se haga, sin ningún problema.

Yo estoy muy consciente y somos muy responsables en la universidad para poder atender de manera eficiente cada una de las auditorías, sea de la administración que sea", declaró.

El Siglo de Torreón informó que el análisis de los Informes de Avance de Gestión Financiera (IAGF) del cuarto trimestre de 2023, emitido por la Auditoría Superior del Estado (ASE) puso en evidencia la precaria situación financiera de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que enfrenta un déficit presupuestario superior a los 200 millones de pesos y problemas de liquidez persistentes.

De acuerdo con el documento, la UAdeC terminó el año con un balance negativo de 230 millones 863 mil pesos. Esta cifra muestra un incremento respecto al año anterior, cuando el faltante fue de 217 millones 774 mil 860 de pesos.

Ayer, el rector estuvo en Torreón para inaugurar la Macrobrigada "Lobos en tu colonia" y dijo que el 90 por ciento del presupuesto de la UA de C se destina al pago de la nómina por lo que tienen que hacerla más eficiente y revisar muy bien que no haya duplicidad de funciones. "Porque hay que cuidar el recurso", sostuvo. Pimentel Martínez aseguró que en su gestión no hay aviadores y que no se le paga a nadie que no trabaje.

"No tenemos aviadores en la universidad, si los hubo, cuando yo llegué el primer día, la primera instrucción es que no hubiera aviadores y como ninguno se acercó pues entonces ya no tenemos. No se le paga a nadie que no trabaje", concluyó.