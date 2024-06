No logran reponerse del golpe los estrategas y líderes del rosa xochitleco: desde los arrebatos infantiloides de Carlos Alazraki (conductor del programa de internet llamado Atypical, creado para combatir a la llamada 4T) hasta las "reflexiones" de combatividad pasiva del derrotado Claudio X. González, llegando al manipulado zigzagueo bipolar de Xóchitl Gálvez (ataca en un momento, apacigua en el siguiente y retoma el embate al otro día), la oposición al obradorismo y al claudismo electoralmente triunfador no atina a entender lo sucedido: casi literal, como si una aplanadora le hubiera pasado por encima.

El tamaño de la victoria electoral de Morena y sus aliados implica la facilitación de proyectos reformistas que López Obrador no quiso o no pudo impulsar en su primer trienio (cuando tenía mejor aritmética legislativa) y que en el segundo tramo ya no pudo, por la imposibilidad de armar una mayoría calificada. Ahora es Claudia Sheinbaum quien tendrá la llave camaral adecuada, con el guinda y colores añadidos en posibilidad de aprobar reformas constitucionales del tamaño y profundidad que decida la científica al timón.

En ese contexto se ha producido en los terrenos de la paridad cambiaria peso-dólar y de las operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores la primera reacción a ese cuadro de oposición difusa y confusa (ineficaz), y de la cosecha legislativa morenista permisiva de los cambios constitucionales que se deseen: los "contrapesos" que la voluntad popular no establece son asumidos por el gran capital, que tiene capacidad de condicionar, modificar y frenar cualquier emoción poselectoral de tonalidad progresista.

El poder derivado de los recientes comicios provoca recelo en los ámbitos del gran capital porque el número de escaños y curules del morenismo y sus aliados puede sentar las bases legales de una profundización del proyecto originalmente obradorista y ahora transferido al escritorio ordenado de Sheinbaum. Por ello hay reticencia y preocupación en los ámbitos empresariales y financieros.

Ante ello, hoy a las 7 de la mañana dará conferencia de prensa el secretario transexenal de hacienda, Rogelio Ramírez de la O (quien ha "aceptado" continuar en el cargo con Sheinbaum, según adelantó AMLO). Se busca tranquilizar a inversionistas, luego del respingo de este lunes.

Sheinbaum camina rumbo a su toma de posesión en explícito acuerdo con su antecesor. A diferencia de lo que suele acontecer en estas transiciones, incluso entre miembros de un mismo partido, en cuanto a distancias, roces y choques, el presidente López Obrador ha hablado en su conferencia matutina de prensa de dialogar con su virtual sucesora para definir la manera de promover reformas ante las nuevas cámaras legislativas durante el último mes de gobierno obradorista, septiembre, que parece será trepidante.

Será un lapso muy ilustrativo del grado de interrelación de ambos personajes, pues las reformas constitucionales que se pudieran impulsar y lograr tendrán consecuencias específicas, positivas o negativas, no para quien las empuje en septiembre sino para quien entrará a cubrir el siguiente sexenio.

Líneas atrás se hablaba de los zigzagueos de Xóchitl Gálvez. Resulta notable el nivel de indefinición de la hidalguense ante los primeros resultados electorales: horas antes de la aparición de Guadalupe Taddei para ofrecer datos de conteos rápidos se asignó la victoria y mantuvo una postura de denuncia de presuntas maniobras de adulteración del proceso electoral; luego llamó para felicitar a la ganadora, según esta relató, y aceptó públicamente su derrota, en un tono que de inmediato le generó acusaciones de traición por parte de algunos de sus seguidores relevantes, y, para cerrar ese cuadro de culebreo, ayer anunció que siempre sí impugnará el proceso y su resultado.

Y, mientras se regulariza la comunicación entre familiares, abogados, defensores de derechos humanos y familiares de los 43 con el poder presidencial, ¡hasta mañana!