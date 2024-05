Si lo más llamativo del fin de semana opositor, antes de los cierres de campaña, fuera el video del comediante Ernesto Derbez, podría decirse que la ruta oficialista hacia la continuidad transita sobre una alfombra de peluche.

Cuidadoso de no pronunciar el nombre de su blanquiazul y cruzazulina candidata in pectore, Derbez primero reprochó ("luego no te quejes") y después incitó a votar el próximo 2 de junio mediante una videograbación en la que dejó constancia de la visión política de sonrosada unidad nacional de un México donde el potentado y el necesitado convivan fraternalmente y todo se resuelva mediante el idílico procedimiento de las votaciones expiatorias. Lo bueno es que en un segundo video anuló cualquier posibilidad de tomar en serio sus alegatos de fin de temporada, pues hizo suspenso mercadológico y derivó todo a desear que en la final futbolera mexicana triunfara el equipo azul que prefiere. ¡Por el bien de todos, primero la comedia!

En el plano del morenismo y sus aliados se produjo una doble recurrencia a lo intelectual, a lo cultural, en su derivación de apoyo electoral. El viernes hubo una respuesta numérica de casi cuatro a uno en relación con un desplegado previo que habían promovido Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, en el que lo más notable fue la falta de firmas de adhesión por parte de notables opositores al obradorismo que, sin embargo, no se subieron al trenecito tripulado por los dos jefes grupales. Más de 900 en el documento guinda a favor de Sheinbaum, frente a los 250 en apoyo de Gálvez. El artista Horacio Franco y el historiador Lorenzo Meyer en discursos que antecedieron al de la candidata morenista.

El turno de Clara Brugada se produjo ayer, en un acto con aires de unidad de la izquierda capitalina. Hablaron Alejandro Encinas, Julia Álvarez-Icaza, Fabrizio Mejía, Martha Lamas, Damian Alcázar, Marcelo Ebrard y la propia candidata. Búsqueda de imagen unitaria de la izquierda en un contexto de preocupación en ciertos segmentos por el riesgo de crecimiento de la derecha que postula a Santiago Taboada.

Últimos chapoteos ya en el tramo final de las campañas electorales tan largas, cansadas y faltas de imaginación ( en todo caso, lo creativo en términos de propaganda estaría en el flanco naranja y, en cuanto a declaraciones ruidosas e instauración de etiquetas descriptivas, del lado presidencial que dio el banderazo de salida a este proceso con la designación de las "corcholatas"). Y con un enorme derroche de recursos económicos, de manera evidente en los procesos internos de Morena, sobre todo en las "precampañas" de Sheinbaum y Adán Augusto López.

Agitados y a veces grotescos procesos de postulaciones presidenciales, con Ebrard regateando y acusando a la siempre preferida Sheinbaum a extremos que luego hubo de silenciar para conformarse con una senaduría e inacciones judiciales; con Claudio X. tratando de simular una candidatura "ciudadana", de la "sociedad civil", para Xóchitl que terminó siendo confirmada a dedazo por los partidos (PRI, PAN y PRD) que desmienten cualquier discurso de "cambio", o Dante Delgado y los gobernadores de Nuevo León, Samuel y Mariana, habilitando a última hora a Jorge Álvarez Máynez, que ha consolidado su tercer lugar.

Luego de la tragedia vivida en San Pedro Garza García (nueve muertos y decenas de heridos), donde colapsó el templete de un mitin de Movimiento Ciudadano al que asistía el candidato presidencial García Máynez, los vientos impactaron un acto de morenistas en Xonacatlán, Estado de México, con un saldo de más de cincuenta heridos, aunque las primeras estimaciones oficiales aseguraban que ninguno en riesgo de muerte… Y, mientras la CNTE acepta lo negociado con el gobierno federal en cuanto a su pliego petitorio, y deja el Zócalo este miércoles para el cierre de campaña de Sheinbaum, o se mantiene ahí para tratar de conseguir algo más, ¡hasta mañana!