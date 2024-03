En reacción a los comentarios de la diputada morenista Ana Francis Mor en el programa La Mesa del Más Allá, transmitido por internet (https://goo.su/6zeogP), el empresario Ricardo Salinas Pliego anunció su disposición a invitar nuevamente a la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo a México, para juntos recorrer el país.

Así posteó en X el principal accionista del Grupo Salinas, anfitrión en días pasados de la citada marquesa de Casa Fuerte y diputada española por el derechista Partido Popular, durante el Festival de las Ideas, en Puebla: "La visita de una jovencita española (cumplirá 50 años de edad en octubre próximo: servicio social del calendario Astillero): le dolió tanto a los señoritos de 4ta que tomaron venganza inmediatamente. Por su reacción, creo que vale la pena traerla de nuevo y que yo la acompañe a desayunar con mis sobrinos (el empresario se hace llamar "tío Richie": genealogía política por cortesía de ADN Astillero) por todo el país, así que vaya LIBREMENTE quien quiera ir a escucharnos hablar del rumbo que está tomando México… ¿ustedes que opinan?".

Habrá de verse si la pretensión de Salinas Pliego se materializa. Las propuestas de la aristócrata Álvarez de Toledo (quien tiene nacionalidad española, francesa y argentina) corresponden al pensamiento de la ultraderecha y corresponden a la abierta intención de grupos como Atlas Network y la Fundación para la Libertad (cuya figura emblemática es Mario Vargas Llosa), y con la cuales mantiene relación política e institucional Salinas Pliego, de impulsar en la "Iberósfera", es decir, América Latina y España, opciones electorales conservadoras, para combatir a gobiernos progresistas e izquierdistas.

Organizar "desayunos" por "todo el país" con la marquesa acusada de conductas fascistoides en la propia España sería una forma pautada e incluso retadora de vincular la fuerza empresarial Azteca (sobre todo, televisiva) con el proyecto de intervencionismo de la ultraderecha en las elecciones mexicanas. Vale puntualizar que el discurso cayetano ha sido asumido como propio y consecuentemente aplaudido por Xóchitl Gálvez.

Inmerso en largos procesos judiciales relacionados con el pago de impuestos de algunas de sus empresas y, el más reciente, con un campo de golf en Oaxaca, Salinas Pliego ha ido desarrollando un activismo en redes sociales contra los "gobiernícolas" en general y, en particular, contra personajes de la llamada Cuarta Transformación, sin entrar aún explícitamente a la confrontación con el presidente López Obrador, aunque sí de una manera indirecta que Palacio Nacional ha evadido en la esencia.

A la hora de cerrar esta columna aún no terminaba el debate entre candidatos a gobernar la Ciudad de México. Clara Brugada mantenía la postura propositiva correspondiente a la delantera que lleva en encuestas de opinión, pero no eludió confrontar al panista Santiago Taboada, por machismo, incumplimientos en el gobierno y el Cártel Inmobiliario. Chertorivski, de MC, se esforzaba, con palomitas, en ser agregado a la contienda ya centrada en la morenista y el panista… Por la mañana hubo debate entre candidatos a gobernar Jalisco. Poca sustancia. Guerra cruzada de descalificaciones. A la ahora morenista Claudia Delgadillo le recordaron su larga carrera priista y su relación con un financiero que hizo fraude en el estado. A Pablo Lemus, de MC, le mencionaron las diversas acusaciones judiciales en su contra y críticas a su gestión como presidente municipal. La priista Laura Haro sobrellevó su condición marginal… Y, mientras Donald Trump ha dicho de los migrantes: "En algunos casos, en mi opinión, no son personas. Pero no se me permite decir eso porque la izquierda radical dice que es algo terrible. Dicen, 'tienes que votar en contra de él porque, ¿escuchaste lo que dijo sobre la humanidad?' He visto a la humanidad y estos son malos, son animales, ¿vale? Y tenemos que detenerlo", ¡hasta mañana!