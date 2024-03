El primer tema serio de debate indirecto entre las dos candidatas presidenciales ya está sobre la mesa: la inseguridad pública y las relaciones del crimen organizado con la política y las elecciones.

La puntera, Clara Sheinbaum, se mantiene en una línea de continuidad programática de lo hecho por el obradorismo, con una pieza heredada, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, convertido al vapor en activista en pro de una reforma judicial profunda, y dos cartas más propias, la exfiscal capitalina Ernestina Godoy y, sobre todo, el depositario de las mayores confianzas acríticas de la candidata, Omar García Harfuch, perfilado a ser el estratega y ejecutor del plan claudista de seguridad pública.

Con la mitad de las intenciones de voto que Sheinbaum, según la mayoría de las casas encuestadoras más o menos atendibles, la secundaria Xóchitl Gálvez se aferra a una figura de intencionalidad amenazante, una megacárcel de alta tecnología que disuada de delinquir a quienes conozcan de tal horror penitenciario. Ayer reconoció que tal idea "no gusta" mucho, pero ha decidido mantenerla, además de buscar el regreso de los militares a sus funciones constitucionales y no las de administración y construcción en tareas civiles, y duplicar el número de integrantes de una Guardia Nacional con mando civil.

Falta que las dos aspirantes detallen más sus propuestas, para saber si la morenista busca la prolongación más tecnificada de la tesis andresina de "abrazos no balazos" y si la virtual panista está abriendo paso a una nueva "guerra contra el narcotráfico".

Ninguno de los partidos políticos en contienda tiene legitimidad para intentar el lanzamiento de primeras piedras, pero Xóchitl Gálvez ha hecho que, en el mar de ejemplares inescrupulosos en que se han convertido las campañas, destaque su pose fotográfica con Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México ampliamente señalado por corrupción, abuso y cinismo. Además, congruente manera de subrayar su bukelismo carcelario y calderonismo guerrero al departir con el priista que bajo estrategia propagandística de Carlos Alazraki hizo famosa la frase: "los derechos humanos son para humanos, no para ratas"... En Guadalajara, Morena decidió postular para la presidencia municipal a José María (Chema) Martínez, panista durante más de dos décadas, mencionado con insistencia como miembro de la secreta cofradía ultraderechista de El Yunque, defensor de la "familia natural" (hombre y mujer), chapulín hacia lo guinda desde 2018 y diputado local morenista actualmente… El asesinato del exsuegro de la actual gobernadora formal de Guerrero, Evelyn Salgado, ha colocado nuevamente bajo la lupa las relaciones del crimen organizado con políticos en el poder en esa entidad. Revisión y preocupación que se extiende a Tamaulipas con el indolente Américo Villarreal (aunque muy activo para imponer candidaturas a su conveniencia), a Sinaloa con el trompicante Rubén Rocha Moya, a Chiapas con el cuñado Rutilio Escandón y a Morelos con Cuauhtémoc Blanco "rescatado" para que ayude en CDMX, por mencionar algunos botones de muestra… Y, mientras la designación de moderadores para el primer debate presidencial entra a un ámbito de discordias superables, con la comisión temporal del INE proponiendo por unanimidad a Denise Maerker (Televisa) y Manuel López San Martín (ADN40-Grupo Azteca y MVS), para que el pleno del consejo general de dicho instituto vote y resuelva, y Morena en exigencia de que no se avance en tanto no se transparenten las consideraciones resolutivas del caso, ¡hasta mañana, con el excanciller foxista Jorge Castañeda como "no recomendador" pero sí enumerador de estrategias de propaganda sucia contra Claudia Sheinbaum ("guerra sucia en serio, chismes", además de esperar incidentes rupturistas en seguridad pública, salud u otros rubros delicados), como fórmula de urgente aplicación para tratar de resucitar electoralmente a Xóchitl Gálvez!