Así se vería Robert Pattinson si hubiera sido Wolverine, según la inteligencia artificial

Wolverine, uno de los personajes más icónicos de Marvel, conocido por su ferocidad, garras de adamantio y capacidad de regeneración, ha sido interpretado por Hugh Jackman durante casi dos décadas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los fans se preguntan quién podría tomar el relevo cuando Jackman decida colgar las garras. La inteligencia artificial ha propuesto a Robert Pattinson como un posible sucesor, generando imágenes de cómo se vería el actor británico en el papel del mutante canadiense.

La carrera de Robert Pattinson ha sido notablemente diversa. Desde su papel como Cedric Diggory en "Harry Potter and the Goblet of Fire", hasta alcanzar la fama mundial como Edward Cullen en la saga "Twilight", Pattinson ha demostrado ser un actor versátil.

En los últimos años, ha consolidado su carrera con actuaciones en películas independientes como "Good Time" y "The Lighthouse", antes de asumir el papel del Caballero de la Noche en "The Batman".

Aunque, no es un pesamiento regular, ya que el presonaje ha sido vinculado con otros actores como Karl Urban, Anthony Star e incluso Daniel Radcliffe, Pattinson le daría una reinterpretación completamente diferente.

Su capacidad para interpretar personajes oscuros y complejos lo convierte en un candidato intrigante para Wolverine, un personaje que requiere una combinación de brutalidad y vulnerabilidad.

Mientras los fans continúan celebrando la interpretación de Hugh Jackman, es inevitable reconocer que ningún actor puede desempeñar un papel para siempre.

La posibilidad de que un nuevo rostro, como Pattinson, tome el manto de Wolverine en futuras adaptaciones de Marvel es una muy lejana, pero la inteligencia artificial ya nos ha dado una idea de cómo podría ser esa transición.