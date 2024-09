Así se vería Perona de One Piece en la vida real, según la inteligencia artificial

A través de la inteligencia artificial, podemos imaginar como lucirían algunos personajes de la animación pero en vida real.

Tal es el caso de Perona de One Piece.

Perona es un personaje conocida por su apariencia gótica y su personalidad oscura.

Lleva un vestido inspirado en la moda lolita, con colores oscuros, a veces con toques rosados y elementos como coronas y paraguas.

Su pelo rosa y su mirada misteriosa con un pesado maquillaje en los ojos.

Comió la Horo Horo no Mi, una fruta del diablo de tipo paramecia que le permite crear y controlar fantasmas.

Entre algunas cosas que puede hacer es llenar a las personas de pensamientos negativos, lanzar fantasmas explosivos, además de que se puede separar de su cuerpo similar a como lo hace Brook

Perona fue introducida durante el arco de Thriller Bark, era parte de la tripulación de Gecko Moria, uno de los Shichibukai. Tras la derrota de Gecko, Perona se refugió con Dracule Mihawk en su castillo hasta que tuvieron que separarse.

¿Cómo se vería en vida real?

Perona reimaginada en la vida real, mantiene su aspecto sombrío y su emblemática vestimenta. Luce similar a personajes con la misma actitud como por ejemplo Merlina.

Aunque tiene poca relación con la tripulación del Sombrero de Paja, Perona convivió con Zoro cuando fue a entrenar con Mihawk. Su relación es principalmente cómica, sin embargo se han ayudado mutuamente en varias ocasiones.

Perona no es uno de los personajes más populares entre los aficionados de One Piece. No obstante, su diseño es uno de los más originales, además de que su poder es inusual, lo que sí le ha dado un puesto entre los fanáticos.