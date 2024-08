Así se vería Olivia Cooke como Jean Grey de los X-Men según la IA

La inteligencia artificial ha estado revolucionando el mundo del entretenimiento al ofrecer nuevas y sorprendentes maneras de imaginar a los personajes icónicos del cómic.

En un reciente ejemplo, una herramienta de IA ha generado una imagen impresionante de cómo se vería Olivia Cooke interpretando a Jean Grey, uno de los personajes más emblemáticos de los X-Men.

Olivia Cooke, conocida por su papel en la serie "Ready Player One" y en la aclamada serie "House of the Dragon," ha captado la atención de los fans de los cómics por su versatilidad actoral y su capacidad para asumir papeles complejos.

La IA ha utilizado datos sobre su apariencia y estilo para crear una visualización de cómo encajaría en el icónico rol de Jean Grey, la mutante con habilidades telepáticas y telequinéticas, conocida también como "Phoenix."

Famke Janssen interpretó a Jean Grey en la trilogía original de "X-Men" (2000-2006), destacándose en la saga del Fénix Oscuro. Sophie Turner le dio vida a una joven Jean Grey en "X-Men: Apocalipsis" (2016) y "X-Men: Dark Phoenix" (2019), explorando su evolución y transformación en el Fénix Oscuro.

¿Cómo sería como Jean Grey?

La imagen generada por la IA muestra a Cooke con el característico uniforme de Jean Grey, que incluye el icónico traje verde con detalles dorados y el símbolo del fénix en el pecho. La representación captura perfectamente la esencia del personaje: una mujer fuerte y poderosa, con una presencia que refleja tanto la autoridad como la vulnerabilidad inherente al papel de Jean Grey.

La visualización de Olivia Cooke como Jean Grey destaca la creciente influencia de la inteligencia artificial en el mundo del cine y la televisión. A medida que esta tecnología continúa avanzando, es probable que veamos aún más ejemplos de cómo puede ayudar a dar vida a los personajes de nuestras historias favoritas de maneras innovadoras y emocionantes.