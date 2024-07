Así se vería Link de La Leyenda de Zelda en la vida real según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ha servido para que todos aquellos que son fanáticos de alguna animación puedas saber como se verían sus personajes favoritos en la vida real, ahora fue el turno de Link.

Link es el protagonista de la serie The Legend of Zelda. Es el Héroe Designado por las Diosas, portador de la Espada Maestra y el representante de la Trifuerza del Valor.

Durante su aventura, Link se transforma en un héroe legendario al liberar a Hyrule de las amenazas malignas lideradas por Ganon (también conocido como Ganondorf).

En The Legend of Zelda: Twilight Princess, Link es un dedicado granjero originario de su aldea natal, Ordon. Junto a Ilia, es visto como un modelo a seguir por los otros niños y habitantes de la aldea debido a su labor como granjero y su valentía.

Además, Link ha desarrollado habilidades autodidactas en esgrima, las cuales utiliza para asistir a los demás niños.

¿Cómo se vería Link en la vida real?

Las características físicas de Link pueden variar ligeramente entre los diferentes juegos, pero en general es representado como un adolescente de baja estatura, que suele estar entre 140 y 150 cm, aunque en algunas entregas su altura puede alcanzar los 160 cm o más.

En los juegos clásicos, Link presenta una estatura más baja, inspirada en su diseño inicial basado en los elfos. Por ejemplo, en Ocarina of Time, mide 170 cm, mientras que en Breath of the Wild su altura es de 147 cm. En los títulos de Hyrule Warriors, su estatura coincide con la de Zelda.

Link generalmente tiene el cabello liso y de tonalidad clara, que varía entre castaño y rubio, además de unos grandes ojos azules. Su peinado siempre incluye un prominente flequillo.

Gracias a la inteligencia artificial podemos tener una idea de cómo luciría este personaje en la vida real, se nos muestra a un joven rubio, con piel clara y orejas puntiagudas como su de un elfo de tratara. Además, luciría ojos azules.