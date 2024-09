Así se vería King de The King of Fighters en la vida real, según la inteligencia artificial

King es un personaje de la serie de videojuegos de lucha King of Fighters, desarrollada por SNK.

Debutó en 1992 en Art of Fighting, otro título de SNK, antes de unirse al elenco de The King of Fighters en su primera entrega en 1994.

En el juego es de origen tailandesa y su trabajo es ser barman y luchadora.

King comenzó como un personaje que se hacía pasar por un hombre para poder trabajar en un bar y participar en torneos de lucha clandestinos, dado que era difícil para una mujer ganar respeto en ese mundo. Su motivación principal en las primeras entregas de Art of Fighting era ganar dinero para pagar el tratamiento médico de su hermano Jan.

King se reveló como mujer al final de Art of Fighting, cuando su ropa se rasga durante una pelea. Este hecho marcó un giro importante en su historia y en la percepción de su personaje dentro del universo de SNK.

¿Cómo se vería en vida real?

King es conocida por su apariencia elegante y andrógina. Suele vestir una camisa blanca con chaleco y corbata, combinados con pantalones de corte recto y zapatos, lo que le da un aspecto de bartender profesional.

Este estilo también refleja su habilidad para mantener la calma y la compostura, tanto dentro como fuera del ring.

Su estilo permanece similar al estar en vida real.

King es uno de los personajes femeninos populares de la serie The King of Fighters.