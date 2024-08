Así se vería Kasumi Todoh de The King of Fighters en la vida real, según la inteligencia artificial

Kasumi Todoh es un personaje fascinante en la serie de videojuegos de lucha "The King of Fighters" (KOF), conocido por su estilo de lucha tradicional.

Kasumi Todoh hizo su debut en el juego "Art of Fighting 3: The Path of the Warrior" y luego fue integrada a la serie "The King of Fighters". Pertenece a la familia Todoh, conocida por su estilo de lucha, el Todoh-ryu Kobojutsu, un arte marcial ficticio que combina movimientos de Aikido y Kendo.

Apareció por primera vez en el juego de 1996 como parte del equipo femenino que compitió en el torneo de ese año.

Retorna en KOF '99 con su personalidad decidida, continuando su misión de encontrar a su padre, Ryuhaku Todoh.

¿Cuál es la historia de Kasumi?

La historia de Kasumi en KOF está profundamente ligada a su familia. Tras la desaparición de su padre después de su derrota a manos de Ryo Sakazaki en "Art of Fighting", Kasumi ingresa al torneo para demostrar la valía de su estilo de lucha y para buscar a su padre. Su lealtad y devoción hacia su familia son elementos centrales de su carácter.

Kasumi es representada como una joven seria y disciplinada, que honra las tradiciones de su familia mientras busca forjar su propio camino.

¿Cómo se vería en vida real?

La inteligencia artificial, nos deja dar un vistazo a la posibilida de ver a Kasumi en vida real, que se muestra como una mujer oriental con la vestimenta clásica de un dojo.