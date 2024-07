Así se vería Hello Kitty en la vida real según la inteligencia artificial

El personaje de Sanrio, Hello Kitty, está cumpliendo 50 años este 2024, volviéndose uno de los dibujos animados más famosos en el mundo, pues es casi imposible que alguien no lo conozca o no haya tenido contacto con algún producto que tenga la imagen de éste.

En medio de las celebraciones por el 50 aniversario de Hello Kitty, quien fue diseñada en 1974 por Yuko Shimizu, surgió la controversia sobre la verdadera naturaleza del personaje.

Y es que según declaraciones de ejecutivos de la compañía japonesa Sanrio, Kitty White, verdadero nombre del personaje de Hello Kitty, 'es en realidad una niña y no una gata' como muchos creen.

Kitty 'es una niña que creció en los suburbios de Londres y su comportamiento revelaría su verdadera naturaleza humana', declararon ejecutivos de Sanrio.

Como era de esperarse, dicha revelación ha traído bastante controversia en redes, además de teorías sobre 'cómo es la forma humana del personaje', pues lo cierto es que éste cuenta con orejas, bigotes y hasta cola propios de un felino.

La inteligencia artificial imagina a Kitty como humana

Aunque a muchos les ha resultado difícil el tratar de imaginar al personaje como una niña humana, la IA brinda un retrato bastante acertado a cómo se vería Kitty de ser realmente una humana.

En este caso la tecnología de la inteligencia artificial nos presenta a una niña pequeña con grandes ojos azules y cabello corto, misma que va vestida con tonos pasteles, además de lucir en su cabeza unas orejas de gato y un moño rosa como el que utiliza Kitty.

Tal vez dicha imagen proporcionada por la IA sería la forma más acertada de Kitty siendo una niña real.

Recuerdan leyendas de Hello Kitty

Desde hace años circulan en redes leyendas sobre el supuesto origen de Hello Kitty y porqué se ha vuelto tan famosa, siendo la más popular una historia con tintes de terror que dice que su creadora 'hizo un paco con el "diablo" para salvar a su hija' y que por ello el personaje no tiene boca visible.

Sin embargo, esta leyenda sólo forman parte de la colección de 'creepypastas' (historias de terror) que circulan en redes sociales.