Así se vería Emma Stone como Spider-Woman, según la inteligencia artificial

Emma Stone es una de las actrices más talentosas y versátiles de Hollywood, conocida por su habilidad para adaptarse a una amplia gama de roles, desde comedias hasta dramas.

Su destacada actuación en películas como La La Land, que le valió un Oscar, y Birdman han consolidado su lugar como una de las estrellas más importantes de su generación.

Sin embargo, para muchos fans de los superhéroes, Emma Stone es mejor conocida por su papel en la franquicia de Spider-Man.

En la saga de The Amazing Spider-Man dirigida por Marc Webb, Stone interpretó a Gwen Stacy, el interés amoroso de Peter Parker, interpretado por Andrew Garfield.

Su química en pantalla y su interpretación de Gwen Stacy fueron muy bien recibidas, haciendo de su personaje uno de los más queridos en el universo cinematográfico de Spider-Man.

¿Cómo se vería Emma Stone como Spider-Gwen?

Con la popularidad de Spider-Gwen, una versión alternativa de Gwen Stacy que obtiene poderes arácnidos, los fanáticos han imaginado a Emma Stone regresando al universo de Spider-Man, pero esta vez como la heroína en lugar del interés amoroso.

Spider-Gwen, cuyo verdadero nombre es Gwen Stacy, es un personaje del universo alternativo donde ella, en lugar de Peter Parker, es mordida por una araña radiactiva, convirtiéndose en la superheroína de su ciudad.

Spider-Gwen ha sido interpretada en la pantalla grande por Hailee Steinfeld, quien le dio voz al personaje en las exitosas películas animadas Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) y su secuela Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023). Steinfeld's portrayal of Gwen as a strong, independent, and complex character has resonated with audiences, making Spider-Gwen one of the most beloved characters in the Spider-Verse.

El fan casting de Emma Stone como Spider-Gwen es una idea que ha capturado la imaginación de muchos seguidores de los cómics y del cine desde hace muchos años.