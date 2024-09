Así se vería Dane DeHaan si fuera Levi Ackerman de Attack on Titan

Desde que el anime Attack On Titan llegó a las pantallas en 2013, los fanáticos han especulado sobre quien interpretar a sus personajes favoritos en una adaptación live-action.

Aunque los nombres han variado uno que se ha mantenido es Dane DeHaan para interpretar a Levi Ackerman, el capitán de la Legión de Reconocimiento.

Levi es uno de los personajes más emblemáticos de la serie, con una intensa capacidad de lucha y un perfecto estratega.

Muchos de los fanáticos han imaginado a DeHaan como el estoico y habilidoso Levi.

¿De qué trata Attack on Titan?

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), basada en el manga de Hajime Isayama publicado por primera vez en 2009, nos introduce a un mundo donde la humanidad vive protegida por enormes murallas que los separan de aterradores titanes, gigantes devoradores de humanos.

La historia sigue a Eren Yeager y sus amigos, quienes se unen a la Legión de Reconocimiento para luchar contra estos seres y descubrir los misterios que rodean a su existencia.

¿Quién es Levi Ackerman?

Levi Ackerman, uno de los personajes más populares del anime, tiene una gran habilidad en combate, aunque es un personaje frío guarda un gran sentido de responsabilidad.

¿Cómo ha sido la carrera de Dane DeHaan?

Dane DeHaan, tiene un historial de interpretación donde ha traido a la vida personajes complejos y cargados con emociones.

Sus actuaciones en películas como Chronicle (2012) y The Amazing Spider-Man 2 (2014) como Harry Osborn mostró su capacidad para interpretar personajes llenos de conflictos internos, similar a Levi. Además, su aspecto físico y su capacidad para transmitir emociones con sutileza lo harían un gran candidato para dar vida al personaje.

En cuanto a la carrera de DeHaan, participó en películas como Valerian and the City of a Thousand Planets (2017) y A Cure for Wellness (2016), donde continuó demostrando su versatilidad actoral.

También participó en un papel pequeño en la galardonada cinta Oppenheimer.

Si bien no ha sido confirmado en ninguna adaptación oficial de Attack on Titan, su nombre sigue siendo uno de los favoritos de los fanáticos para interpretar a Levi Ackerman si algún día el proyecto se lleva a cabo.