Así se vería Choi Bounge de The King of Fighters en la vida real, según la inteligencia artificial

Choi Bounge es un personaje de la serie de videojuegos The King of Fighters (KOF) de SNK.

Apareció por primera vez en The King of Fighters '94 como parte del equipo de Corea del Sur, también conocido como el Korea Team o Kim Team.

Es uno de los personajes más emblemáticos y peculiares de la franquicia, conocido por su personalidad sádica y su aspecto basado en el personaje Freddy Krueger de la película A Nightmare on Elm Street.

¿Cuál es la historia de Choi?

Choi Bounge es un criminal que fue capturado por el experto en artes marciales Kim Kaphwan, quien decide reformarlo junto con su compañero criminal Chang Koehan.

Kim los integra a ambos en su equipo de lucha para tratar de convertirlos en personas mejores, aunque Choi y Chang suelen intentar escapar o rebelarse, sin éxito.

Choi es sádico, astuto y disfruta de causar dolor, aunque en los juegos tiene un toque cómico. A menudo es retratado como un personaje cobarde, especialmente en comparación con Kim y Chang, pero su astucia lo convierte en un adversario peligroso.

Choi utiliza sus garras afiladas como armas principales, atacando rápidamente y con movimientos acrobáticos. Su estilo de pelea está diseñado para ser rápido y difícil de predecir, con movimientos que a menudo engañan a sus oponentes.

¿Cómo se vería en vida real?

Choi Bounge es un personaje que ha tenido una presencia constante en la serie, a pesar de no ser un protagonista. Su diseño único, basado en un personaje icónico del cine de terror, y su estilo de lucha rápido y poco convencional han hecho de él un personaje memorable entre los fanáticos de The King of Fighters.

Gracias a la inteligencia artificial podemos echar un vistazo en cómo se vería el persona.