Así se vería Anne Hathaway si fuera la Mujer Maravilla, según la inteligencia artificial

La Mujer Maravilla, conocida en inglés como Wonder Woman, es uno de los superhéroes más reconocidos del mundo de DC Comics.

Contrario a otros personajes de la misma franquicia, como Superman o Batman, Mujer Maravilla no ha sido adaptada en tantas ocasiones a la vida real.

La interpretación más famosa en televisión fue la de Lynda Carter en la serie "Wonder Woman" de la década de 1970, y la más reciente ha sido Gal Gadot.

Gal Gadot llevó el manto en el Universo Extendido de DC (DCEU), comenzando con Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Wonder Woman (2017), Justice League (2017), Wonder Woman 1984 (2020), y Zack Snyder's Justice League (2021).

Actualmente, se sabe que el personaje será recasteado para el nuevo universo de DC Comics en el cine a cargo de James Gunn, no obstante aún no se conoce quien interpretará.

A través de la inteligencia artificial, propusimos a Anne Hathaway como la actriz que le dé vida nuevamente al personaje.

Anne Hathaway es una actriz estadounidense que ha interpretado una amplia variedad de personajes a lo largo de su carrera y ha tenido ya sus roces en el mundo de los superhéroes ya que en 2012 interpretó a Catwoman en la trilogía de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises.

¿Cuál es la historia de la Mujer Maravilla?

El origen de la Mujer Maravilla ha sido adaptado y reimaginado a lo largo de los años, pero su historia básica gira en torno a Diana, una princesa amazona que vive en la isla oculta de Themyscira. Diana es hija de la reina Hipólita, y en muchas versiones del mito, es moldeada del barro por su madre y otorgada vida por los dioses del Olimpo. En otras versiones, es la hija biológica de Hipólita y Zeus, lo que la convierte en una semidiosa.

La Mujer Maravilla posee una amplia gama de habilidades que la colocan entre los héroes más poderosos del universo DC. Entre sus poderes se incluyen fuerza sobrehumana, velocidad, agilidad, vuelo, y resistencia. Además, es una guerrera entrenada en combate cuerpo a cuerpo y tiene un conocimiento vasto de las tácticas de guerra.

Es miembro fundador de la Liga de la Justicia, la Mujer Maravilla y ha sido una figura clave en la defensa de la Tierra junto a otros superhéroes como Superman, Batman, y Aquaman.