Así fue la despedida del novio de Paola Andrea Bañuelos Flores

El caso de la muerte de la joven Paola Andrea Bañuelos Flores, quien fue encontrada sin vida tras tomar un taxi por aplicación luego de salir de un antro en Mexicali, ha generado bastante indignación entre el público.

Ayer se dio a conocer que Sergio Daniel 'N', conductor de Didi que fue la última persona que vio a Paola Andrea, y también sospechoso de la muerte de ésta, se entregó a las autoridades en Ciudad Obregón, Sonora, donde permanecía refugiado tras el caso ocurrido el fin de semana.

A través de redes sociales, el novio de Paola Andrea compartió un emotivo mensaje con el que se despide de la joven, lamentando lo ocurrido y exigiendo justicia para que se esclarezca el caso.

"Solo de acordarme la última vez que estabas triste y con mucho dolor de estómago me duele todo esto enserio sólo quería verte feliz y a gusto y contenta quería que todo saliera bien.

Me pone triste saber todo lo que te sucedió todo lo que te pasó, todo lo que sufriste de verdad no me entra en la cabeza por qué te hicieron esto, ¿por qué?".

Captura de Facebook.

Didi y la Fiscalía se pronuncian ante el caso de Paola Andrea

Ante el caso y tras el hallazgo del cuerpo de Paola Andrea Bañuelos Flores, la empresa de transporte por aplicación, Didi, se pronunció mediante un comunicado con el que señalaron que han estado trabajando en conjunto con las autoridades para esclarecer el caso.

"Mexicali, Baja California, 11 de julio de 2024 Expresamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de Paola Andrea. Condenamos de forma enérgica estos hechos, por lo que desde que se reportó su desaparición hemos mantenido una cercana colaboración con las autoridades del Gobierno de Baja California, a fin de brindar toda la información que se requiera de nuestro lado, que ayude a esclarecer a fondo lo sucedido y se logre justicia para este terrible suceso".

Después del informe sobre el hallazgo del cuerpo de Paola Andrea Bañuelos Flores, la Fiscal de Baja California, María Elena Andrade realizó declaraciones acerca del caso, expresando:

"Que las jovencitas no viajen solas por cualquier motivo o cualquier salida, aunque sean vehículos de plataforma...".

Tanto el corto comunicado de Didi, así como el de la Fiscalía, generaron indignación entre el público, sobre todo porque señalan que se está 'revictimizando' a la joven, así como a los casos de feminicidio.

"Siempre el llamado públicamente es para nosotras, todos los exhortos para nosotras, las reglas a seguir son para nosotras. Nunca un llamado público a que los hombres dejen de violar, matar, robar o secuestrarnos".

"El problema no es la inseguridad es que las jóvenes andan sólitas, brillante plan para combatir la inseguridad", "Las jovencitas deberían estar seguras", fueron algunos de los comentarios.