Así fue el paso de López Obrador por el PRD; 'no celebró el que haya perdido su registro'

Este viernes, el presidente López Obrador abordó la extinción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como partido político nacional.

Fundador del partido, fue su candidato presidencial en dos ocasiones, 2006 y 2012. Además de que por el PRD llegó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Esta mañana, el presidente declaró tenerle “mucho cariño” al PRD, “tengo muy buenos recuerdos, fui fundador junto con muchos otros mujeres, hombres de ese partido; se avanzó bastante, me tocó dirigirlo. Me siento muy orgulloso que cuando dirigí ese partido, además de que se avanzó mucho, se logró un propósito, el romper el bipartidismo que quería Salinas de PRI-PAN, la llamada alternancia, que era gatopardismo”.

Afirmó que “así querían llevársela, engañando, cambiando nada más de siglas, de colores, ni siquiera de personajes, porque cuando ganó el PAN la primera vez y la única, porque después no ganó -se robaron la Presidencia-, pero la primera vez su secretario de Hacienda, de Fox, fue subsecretario de Hacienda de Salinas y todos fue lo mismo.”

Destacó que en una elección lograron desplazar al PAN como segunda fuerza y se lograron “muchas cosas y se demostró que había otro camino, por eso no celebró el que haya perdido su registro el PRD, fueron circunstancias, ojalá y lo que llevó a que el PRD perdiera su registro sirva de lección a otros partidos, para no cometer los mismos errores y para no olvidar que el actor principal en todo proceso político, siempre es el pueblo -incluyendo a Morena-, solo el pueblo puede salvar al pueblo.”

Andrés Manuel López Obrador se unió a la Corriente Democrática en 1988, la cual era encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, ese año en agosto fue candidato para gobernador de Tabasco por el Frente Democrático Nacional.

Luego de crearse el PRD el año siguiente, fue nombrado presidente del instituto en Tabasco, formando la estructura con comités en colonias y apoyando a campesinos y obreros.

En 1994 busca nuevamente la candidatura por el partido y ante un fraude electoral se mantiene en el activismo político. Dos años más tarde contendería por la dirigencia nacional, logrando ocupar el cargo de agosto de 1996 a abril de 1999.

En ese periodo el partido obtuvo nuevos triunfos electorales y expandió su presencia nacional, la mayor desde su fundación en 1989, según una semblanza del presidente López Obrador.

Entre los logros están colocarse como segunda fuerza en la Cámara de Diputados luego de las elecciones de 1997, ganar los comicios para elegir por primera vez al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y situarse como mayoría en la Asamblea Legislativa.

En los estados consigue las gubernaturas de Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur.

Pese a cierta oposición interna e intentos del PRI por tumbar su candidatura a la Jefatura de Gobierno, según el periodista Raymundo Riva Palacio, el presidente Ernesto Zedillo comanda al PRI a dejarlo contender y el 2 de julio del 2000 gana las elecciones, venciendo al panista Santiago Creel y al priista Jesús Silva-Herzog.

El 29 de julio de 2005 pidió licencia para presentar su proyecto alternativo de Nación y en agosto de 2005 inicia su precampaña recorriendo todo el país.

La campaña presidencial inicia el 19 de enero de 2006 en Metlatónoc, Guerrero, el municipio más pobre del país. Como candidato del PRD contará con el respaldo del PT y Convergencia.

Tras el fraude electoral mantiene vivo al movimiento político que encabeza y frena el intento de alianza del PRD con el PAN en las elecciones de 2011. En diciembre se registró como precandidato ante los comités electorales del PRD, PT y Convergencia para contender en las elecciones de 2012.

Tras el nuevo fraude y perder ante el expresidente Enrique Peña Nieto cuya campaña superó el gasto establecido, en septiembre de 2012 se separa del partido que lo acompañó durante 23 años de su carrera política para impulsar a Morena y convertirlo en partido político.

El diario El Economista reportó su mensaje “no se trata de una ruptura, me despido en los mejores términos”.

Una de las razones expresadas fue que el PRD se adhirió al Pacto por México, el acuerdo cupular por el que se aprobaron las reformas estructurales en el sexenio de Peña Nieto.