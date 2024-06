Así explicó Denise Maerker por qué los ciudadanos votaron por Morena

Durante la más reciente emisión del programa Tercer Grado Denise Maerker tomó la palabra para explicar los motivos por los que los ciudadanos votaron por Morena y su representante Claudia Sheinbaum, que a palabras de la periodista, la oposición no logra entender.

"Escucho a mucha gente decir, pero caramba, ¿cómo es que nadie salió a defender la democracia mexicana y los contrapesos y la Suprema Corte y la desaparición de los proporcionales? Y ahí es donde yo sí siento que hay una irrealidad, porque tú dime, para generar una lealtad a ciertas instituciones, esas instituciones te tienen que haber dado resultados tangibles, y esos resultados tangibles, discúlpame, pero este régimen los dio.".

"No puedes pedirle a alguien para quien 2 mil pesos o un programa social significa muchísimo. Gente que, el promedio es 14 mil pesos, 16 mil pesos el promedio del salario promedio en el IMSS, es decir, Tú estás dando programas sociales a personas que le significan un 20% de sus ingresos y tú les estás diciendo y le siguen diciendo hoy algunas personas, que por unos cuantos (pesos) No, no ningún unos cuantos, es un ingreso significativo después salarios castigados al máximo.

Efectivamente, no puedes pedirle a las personas que salgan a votar y todavía cuestionar su racionalidad. Son plenamente racionales. Están votando por algo que es importantísimo para ellos, mañana pasado a fin de mes y les estás diciendo, Oye la Suprema Corte ¿Eso. Es lo que le ofreces como contra? Según

Resulta absurdo pedir que votes en contra de aquel que te dio un ingreso. Votaste por alguien que provocó cambios en tu vida y te están pidiendo que defiendas un sistema abstracto que no te ha traído a ti ningún tipo de beneficio.