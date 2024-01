Así defendió Miguel Layún el fichaje de Cristian 'Chicote' Calderón con el América

Uno de los refuerzos más llamativos para el Clausura 2024 lo hizo el América, con la llegada de Cristian 'Chicote' Calderón directo desde Chivas.

Desde luego fue un fichaje polémico, con detractores y quienes lo apoyan. Miguel Layún, ídolo americanista y reciente capitán campeón, le dio el beneficio de la duda al lateral mexicano.

"Deportivamente me parece que tiene condiciones muy buenas, me gustaría creer que su compromiso, después de lo que vivió, que quedó libre, le va a hacer entender y razonar un poco que tiene que estar mucho más enfocado y comprometido con él mismo para poder estar comprometido con su carrera y poder ser el jugador que puede ser para el futbol mexicano", expresó.

Sobre las indisciplinas del "Chicote", el excapitán azulcrema agregó: "yo no puedo opinar porque no sé hasta dónde son ciertas y dónde no, hablando deportivamente creo que tiene talento suficiente para poder hacer las cosas bien".

Finalmente, Layún puso los colores y el bien del equipo por encima de todo.

"Al final soy americanista y espero que le vaya bien, creo que eso es lo más importante. De repente nos enfrascamos tanto y ahora ya puedo decirlo como fan, como seguidor, en que, si me gusta, si no me gusta, si esto, si lo otro; el tipo no ha pateado una pelota y ya lo está matando todo mundo".