Aseguran que 'incorporación al IMSS- Bienestar no es remedio'

La incorporación de Coahuila al Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar “no es el remedio” pues el Gobierno federal debe de entender que cada estado reúne una problemática particular en el rubro de salud que se tiene que atender en el plano individual.

José Manuel Riveroll Duarte, secretario general de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) en La Laguna dijo que mantiene comunicación con secciones sindicales de entidades que aceptaron la federalización del sistema de salud y que “no hay ningún cambio que sea ventajoso”.

Dijo que hay una falta de apego a una promesa que en su momento hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver con la basificación al personal de salud, contrataciones precarias y con el desabasto de insumos y medicamentos.

“Allá por 1996 se llevó a cabo la descentralización de los servicios precisamente por eso, para hacerlos más dinámicos, para que cada estado maneje su presupuesto según su planteamiento y de problemas que existe en cada una de las entidades. Yo creo que ese no es el remedio pero si así es la decisión (de Coahuila) ya no me tocaría participar en ese sentido, nada más que sí, lo que yo le puedo decir es que no hay ninguna experiencia positiva”, añadió.

El líder sindical dijo que al personal de salud eventual que fue contratado durante la pandemia por la Covid-19 por el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) “los tienen de rehenes, te voy a correr porque tu gobernador no ha firmado la adhesión, la verdad es que esa es una ilegalidad total”.

A finales de junio de este año, el secretario de salud de Coahuila, Eliud Aguirre informó que harían una gira por algunos estados del país que se habían incorporado al IMSSBienestar para conocer la forma en la que están operando las unidades de salud y averiguar cuáles son las ventajas y desventajas.

Comentó que en base a ello, el próximo primero de octubre del año en curso, el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas estaría en condiciones de valorar si Coahuila acepta la federalización del sistema de salud.