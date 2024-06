Artistas escénicos solicitan al Gobierno de Coahuila la publicación de la convocatoria a la Muestra Estatal de Teatro

Artistas escénicos de Coahuila entregaron el pasado lunes en las oficinas de la Secretaría de Cultura de Coahuila, una carta dirigida al gobernador Manolo Jiménez Salinas, con atención a Esther Quintana Salinas, titular de la citada dependencia, solicitando se publique la convocatoria de la Muestra Estatal de Teatro (MET) 2024, misma que forma parte del Plan Sexenal de Cultura y de la cual no se ha dado razón hasta el momento.

Desde hace tres décadas, la MET ha constituido una de las actividades fuertes en Coahuila en materia de cultura. Los creadores señalaron que la convocatoria debió de publicarse en el pasado mes de mayo, además pidieron se realizara la selección de obras con la mayor transparencia.

Según indica el oficio, durante la sesión de marzo pasado del Consejo Estatal de Cultura, mismo que fue presidido por Esther Quintana Salinas, se dieron a conocer los planes y proyecto para el sector teatral en el estado, mismos que incluían la realización de la Muestra Estatal de Teatro con un presupuesto de un millón 200 mil pesos.

“Nos preocupa el hecho que a un mes y medio de la realización de este evento no conozcamos siquiera las bases de la convocatoria, y derivado de esta inquietud los grupos de Saltillo, Torreón, San Pedro de las Colonias y Monclova se reportan con más de 25 montajes que se presentaron el año pasado para participar este 2024. Lo cual se anexa al presente oficio”, se puede leer en el documento.

Cabe señalar que la carta aparece firmada por los Consejeros Estatales de Teatro, Diana Vela Soto y Alexis Andrés Flores Saldívar; el Consejero Estatal de Promoción, Historia y Periodismo Cultural, José Palacios Ortiz; la Consejero Representante de la Región Centro-Desierto, Elizabeth Valdez Soto; Consejero Representante de la Región Lagunera, Bárbara Jardón Agüero y el Consejero Representante de la Región Sureste, José Tirzo Lechuga Ruiz.

SIN RESPUESTA

A más de 24 horas de haber entregado el documento, los artistas escénicos participantes en esta iniciativa todavía no han recibido una respuesta por parte de las autoridades estatales. Uno de ellos es Rodrigo González Sánchez, fundador y director de la compañía Cuarta Pared Teatro, quien en entrevista con El Siglo de Torreón manifestó la preocupación del gremio de que en 2024 no se lleve a cabo la MET.

“Este año la convocatoria no apareció en ningún medio digital. Se pidió información a la Secretaría de Cultura del estado, y pues no hay ni una respuesta positiva o negativa sobre si se va a realizar o no el evento. Y también estamos un poco extrañados (por la no publicación de la convocatoria), a raíz del cambio de administración que surgió en este mismo año, pero que no había sucedido en años anteriores. Además del extrañamiento es una preocupación, porque hemos visto una disminución considerable en las actividades de la Secretaría de Cultura y nos preocupa que esta actividad no se vaya a llevar a cabo. Por eso nos estamos movilizando, para solicitar que sí se realice por la importancia del evento”.

González recalcó que la MET Coahuila ha sido una ventana importante y punto de convergencia para el teatro coahuilense, además de propiciar la generación de nuevos públicos para el movimiento escénico.

“Hasta el momento seguimos sin respuesta, tanto del gobernador como de la secretaria de Cultura. Generalmente, los tiempos de respuesta de esta institución son un poco largos. Nos pidieron paciencia, la vamos a tener, pero sí es importante que podamos tener apertura de diálogo y es por eso que estamos movilizándonos”, concluyó.

Cabe recordar que la última edición de la MET Coahuila se realizó del 16 al 19 de agosto de 2023, con ocho proyectos (cuatro de Torreón y cuatro de Saltillo), recibiendo cada uno de ellos 13 mil pesos para montaje y cinco mil más para gastos de transportación. Además de premios en efectivo para primero, segundo y tercer lugar, de 17 mil, 13 mil y cinco mil pesos, respectivamente.