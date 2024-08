Artista Máscara inaugurará su exposición 'Ego' en la Antigua Harinera

El artista lagunero Máscara (Luis Sergio Rangel) se encuentra en la planta alta de la Antigua Harinera, una antigua nave industrial que en 2021 fue adaptada como galería y hoy funciona como un centro cultural del municipio de Torreón. Será en ese espacio donde el próximo 5 de septiembre, a las 19:00 horas, se inaugure su exposición titulada ‘Ego’.

La muestra de Máscara se conformará por tres instalaciones, piezas de gran formato. En ella explora los recovecos de la conceptualización que los seres humanos tienen del ego. El nombre de la exposición responde a dos cuestiones. La primera apunta hacia el enorme espacio del lugar.

Se escucha al tren transitar ante los cerros del poniente. La Antigua Harinera se encuentra en el corazón del sector Alianza, en la parte vieja de Torreón. Su casco perteneció a una fábrica que estuvo en funciones desde principios del siglo XX hasta la década de los noventa. Después tuvo que desprenderse de su ego industrial, vaciarse de maquinaria para llenarse de polvo, restos de cristales rotos, excremento de aves y murciélagos, esperando quizá su demolición.

Pero hoy, mientras el inmueble trata de mostrar una nueva cara, el artista Máscara comparte que plasma en las tres piezas a exponer su propia percepción. El discurso de estas habla sobre lo que es el corazón, la mente y el cuerpo: los lugares donde habita el ego.

“Haciendo investigación sobre lo que es el ego, me di cuenta de que la mayoría de las personas, inclusive yo mismo, tenemos esta conceptualización del ego muy budista, donde el ego es malo, hay que acallarlo y dominarlo. De hecho, a mí me marcó mucho el libro de Siddhartha de Hermann Hesse, donde habla sobre esta situación del ego”.

Máscara rememora. Recuerda sus inicios en el grafiti y sus incursiones callejeras a principio de milenio. Entonces se negaba a pintar las obras que plasmaba sobre los muros de la ciudad.

“No firmaba porque estaba con esta idea de acallar el ego y no ponerlo. Pero el hecho de no firmar en la calle, llevó a que la gente me buscara, buscaban quién había pintado eso. Y así empezó mi trabajo en Torreón”.