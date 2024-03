Arriban más bateadores a pretemporada de UL

- A toda máquina, sigue en marcha la pretemporada 2024 de los Algodoneros del Unión Laguna, donde ayer reportaron más jugadores, especialmente bateadores, a los trabajos de que ya realizan 42 peloteros, al cumplirse el octavo día de entrenamientos, ahora en el campo de la Sección 64 de Peñoles.

Nombres como los de Darren Seferina, Frank Moscatiello, Albert Lara, Francisco Hernández, entre algunos otros, poblaron la práctica del conjunto lagunero, que inició con un extenso mensaje del mánager, José Molina, quien expuso que desea de sus pupilos en esta etapa de preparación. Así, se dio paso al trabajo físico y a las sesiones específicas por departamento, donde los trainers y coaches cumplen la tarea fundamental de ordenar cada uno de los ejercicios y observar de cerca a los peloteros que buscan un lugar en el roster del equipo Guinda, ya a menos de un mes de iniciar la temporada 2024 en la Liga Mexicana de Beisbol.

LEGIÓN CURAZOLEÑA

Seferina, de 30 años de edad y quien perteneció a Cardenales de San Luis y Cerveceros de Milwaukee, pero no pudo debutar en la gran carpa, vendrá a ser una adición de mucho calibre en el infield de los laguneros. Sobre la influencia que pudo haber tenido Didi Gregorius con Guillermo Murra, Presidente de la organización Guinda, para que hoy esté en la Comarca Lagunera, el curazoleño, comentó: "Didi me dijo que aquí hay gente buena, que es una buena organización que te ayuda bien y que habló con él (Guillermo Murra), y ahora estoy aquí. Con su experiencia, Didi me enseñó un poquito de defensa para ser mejor".

En el mismo sentido, Seferina, que también jugó en Italia en 2023, habló de lo que significa que otro paisano suyo, Audruw Jones, también sea parte de la organización como asesor: "Audruw Jones es un tipo bueno, jugó bastantes años en Grandes Ligas y sabe las cosas del beisbol, es bueno tener a gente así en la organización", describió el hombre que representó a Curazao en la Serie del Caribe 2024, celebrada semanas atrás en Miami, Florida.

Con la chispa que caracteriza a los caribeños, Darren Seferina se mostró comprometido para aportar su talento y capacidad en todo momento: "Estoy aquí para ayudar al equipo en lo que necesiten, para traer la energía todo el día, para cuando estemos jugando, hacer todo lo que tengo que hacer, ganar todos los juegos y ser campeón, tengo poder, tengo contacto, hay que correr duro, así que voy a trabajar para estar listo". Los Algodoneros entrenarán una vez más esta mañana, en el campo de la Sección 64, a partir de las 10:30 horas.