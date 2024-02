Armando Fuentes Aguirre 'Catón' visitará El Siglo para presentar 'México en mí', su más reciente libro

México en mí (Diana, 2023) es un libro que imprime los viajes de Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’ (Saltillo, 1938) por los rincones más recónditos del país. Cada experiencia relatada es un equipaje resguardado en el maletero de la memoria. No hay objetos más apreciados que los recuerdos. Las palabras del escritor coahuilense forman relieves en la imaginación del lector, desde los desiertos más llanos hasta las montañas más tupidas de vegetación.

'Catón’ considera que la tarea del escritor es convertir sus mundos en el mundo de su prójimo y eso fue lo que intentó hacer en este volumen; no hay escritor que escriba para sí mismo.

El libro, que además es un profundo homenaje a México, ya fue presentado con éxito y gran afluencia en encuentros literarios de magnitudes como la Feria Internacional del Libro Monterrey, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o la FIL Coahuila.

La próxima parada de México en mí será en la Comarca Lagunera, en las instalaciones de El Siglo de Torreón (avenida Matamoros 1056 poniente), donde 'Catón' arribará el próximo jueves 22 de febrero a partir de las 19:00 horas para presentar su libro. Este otro periplo, en el que viaja hablando de sus viajes, ha llenado al autor de satisfacciones.

“Me ha dejado un asombro grande. No pensé que hablar de mi propio país interesara tanto a los mexicanos. En toda la república, el libro ha sido recogido no sólo con interés, sino también con emoción e incluso con agradecimiento, porque a México lo tenemos tan cerca que tal vez no sabemos verlo, no lo conocemos y lo que no se ama no se conoce”, compartió el autor en entrevista.

Es verdad, lo que no se conoce no puede amarse. México en mí revela un mosaico de facetas del país, a las cuales tal vez no se les ha brindado el aprecio debido. Su redacción es de acento honesto, las anécdotas se presentan de manera natural, como si se tratara de una conversación cara a cara. El autor es hospitalario con su lector, le da la bienvenida, lo aloja desde la narración de la crónica y con una voz en primera persona lo guía sobre la palabra convertida en medio de transporte.

Personajes pintorescos, tradiciones, fondas, cantinas, leyendas y modismos se aglomeran entre las páginas y dan color a esa suave patria que versaba Ramón López Velarde. De Oaxaca a Saltillo, de Guadalajara a Tepic, de Hermosillo a Mexicali, por los caminos de Guanajuato a los que cantaba José Alfredo Jiménez, por los oasis de paz que afloran entre el caos de Ciudad de México, los sones de Veracruz, la arquitectura de Mérida, 'Catón' siempre se ha enamorado del paisaje a primera vista.

A sus 85 años de edad, el autor aún recuerda el primer viaje que hizo en su vida. Era un niño cuando salió en carretera a la comunidad rural de El Refugio, Coahuila, ubicada a unos 25 kilómetros de la cabecera municipal de Arteaga. Además de viajar al campo por vez primera, Armando Fuentes Aguirre también visitó los terrenos creativos de la fantasía.

“De ahí nació mi interés por el vastísimo mundo de la imaginación, de la fantasía, de la creación de cosas y de seres que sin existir tomaban existencia”.

LAZOS CON EL SIGLO

Armando Fuentes Aguirre 'Catón' ha sido colaborador de El Siglo de Torreón durante más de cincuenta años. Se trata de un periódico por el que no sólo siente un afecto muy particular, sino también agradecimiento, especialmente a don Antonio de Juambelz y Bracho, fundador de esta casa editora.

“El Siglo me dio una proyección nacional, no sólo coahuilense. La figura venerable de don Antonio de Juambelz fue para mí la figura de un maestro, de un periodista verdadero, de quien tomé muchas lecciones sobre cómo ejercer el periodismo, con verticalidad, en forma libre, responsable y con sentido de bien a la comunidad. Para mí, ir a El Siglo de Torreón, ir a Torreón, es siempre un privilegio”.

Incluso, El Siglo es el único diario donde 'Catón' ha solicitado ser publicado. “Es el único de más de un centenar de publicaciones, en donde aparecen o han aparecido mis columnas, es el único entre todos al que yo fui a pedir ser admitido, en vez de ser llamado por el propio periódico, porque para los coahuilenses El Siglo de Torreón es una verdadera catedral del periodismo, además de ser una verdadera cátedra del ejercicio periodístico”.

El también cronista de Saltillo era entonces un periodista en ciernes, realizaba sus primeros pasos en el terreno de las letras. Asegura que, a su corta edad, el hecho de que sus textos fuesen publicados en El Siglo era el más alto honor al que podía aspirar.

Cabe señalar que los interesados en asistir a la presentación de México en mí en nuestras instalaciones pueden reservar su lugar al teléfono 871 716 4514.

“Nada más expresar mi agradecimiento. Primero a El Siglo de Torreón, por seguir dando hospitalidad a mis textos. Luego a la ciudad de Torreón, donde me siento como en mi casa por el sentido hospitalario y bondadoso que los laguneros tienen. Quiero invitar a todos a la presentación del libro, porque estoy seguro de que van a encontrar algo de interés”, concluyó ‘Catón’.