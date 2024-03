Arman la 'party'

Toda una 'party monster' se armó anoche en la Comarca Lagunera y es que este sábado, Matute se presentó en La Velaria del Centro de Convenciones de Torreón ante miles de laguneros que gozaron con la música de los ochenta que la banda interpreta, reviviendo sus épocas en las que tales temas eran los reyes de las listas de popularidad.

En esta ocasión, los artistas ofrecieron su Party Monster Tour con el que desplegaron una colorida producción, aunado a un repertorio que incluyó géneros diversos, pero con el estilo que caracteriza a la agrupación.

Los asistentes seguramente terminaron afónicos de tanto cantar y cansados de bailar, tal y como dijo Jorge D'Alessio que ocurriría en entrevista con El Siglo de Torreón.

"Es un setlist de no parar, no hay piedad, de una vez les platico que no los vamos a dejar estar sentados. Queremos que la gente saque el 'party monster' que lleva adentro. La familia ochentera, igual no sale

cada fin de semana, pero cuando va a un show de Matute goza como nunca", había prometido. Jorge D'Alessio, Ignacio "Nacho" Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado,

Tana Planter y Paco "El Oso" Morales revivieron melodías de Rigo Tovar, Enanitos Verdes, Daniela Romo y más estrellas.

Personas de todas las edades arribaban al lugar con un objetivo principal: Dejarse llevar con la música del pasado que todavía sigue trascendiendo.

Ana Karen Vargas, con acceso platino, comentó a El Siglo de Torreón que

no había visto a Matute, pero sus amigos le recomendaron el espectáculo. "Me dijeron que los 'matutes' daban muy buen espectáculo", comentó entusiasmada. Los artistas irrumpieron en el entarimado pasadas las 9:50 de la noche. Los laguneros los recibieron con fuertes aplausos y gritos eufóricos mientras coreaban con la banda las melodías que conformaron el "setlist". Celebration, fue uno de los primeros temas que la agrupación entregó a la audiencia.

Jorge y Tana interactuaron bastante con los laguneros, a quienes agradecieron el apoyo brindado en estos 17 años de trayectoria artística y contando.

La puerta de Alcalá, Ni tú ni nadie, Provócame, Las curvas de esa chica,

La negra Tomasa, Que no quede huella, Stayin' Alive o Life is Life fueron algunos de los temas que sonaron en la velada.

El Party Monster Tour contó con una producción avalada por varias pantallas, juegos de luces, pirotecnia y una pasarela que le permitió a los artistas poder acercarse a la audiencia de La Laguna.

Cumplen promesa. Lo prometido es deuda, Matute puso a bailar y cantar a todos los asistentes.