'Aquí no me puedes pegar o atropellar'

"Me manifiesto aquí porque aquí no me puedes pegar, atropellar o echar a los perros", fue uno de los mensajes que Nancy Maribel plasmó en una cartulina para exigirle a su expareja que le devuelva a sus hijas Ivana y Victoria, de 11 y 8 años. Asegura que las niñas fueron sustraídas el pasado 14 de diciembre de 2023 mientras estaban en su posada navideña en la primaria "Lázaro Cárdenas del Río" de Torreón. Presuntamente, su padre se las habría llevado a la fuerza, antes de la hora de salida, por lo que cuando ella llegó a recogerlas, le informaron que Ivana y Victoria ya se habían ido. "La puerta estaba abierta y el papá aprovechó y se las llevó", dijo.

Nancy, acompañada de su familia, se manifestó ayer a las afueras del Hospital General pues dice que ahí labora la madre del papá de sus hijas y acusa que ella "ha sido su cómplice", ya que no es la primera vez que le arrebatan a las menores.

Entre lágrimas, contó que ella tiene la guarda y custodia de las pequeñas y que es fecha que no ha podido recuperarlas. Nancy Maribel Muñoz Alvarado presentó una denuncia ante el Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer de Torreón pero dice que no hay avances pues le dijeron que la atenderán hasta la próxima semana porque la licenciada que lleva su caso, "estaba muy ocupada". El pasado 10 de enero, le informaron en la primaria que las niñas no se habían presentado a clases, pese a que ya había terminado el periodo vacacional.

ANTECEDENTES

En 2018, Nancy y Jesús pusieron fin a su relación y desde entonces, asegura que ha sufrido violencia física y psicológica. "Él nunca se hizo cargo de ellas, él ya estuvo una vez en el Cereso porque cuando yo me separé de él y tengo una nueva pareja, él me acosaba, me seguía al trabajo, me estaba vigilando desde diferentes partes. Yo fui a levantar denuncia al de la Mujer y estuvo una semana en el Cereso, él ha sustraído a mis hijas de afuera de mi casa teniendo órdenes de restricción, nada le importa.

Yo quisiera acercarme a la casa de ellos para ver cómo están mis hijas pero no lo hago porque en otras ocasiones que también las ha sustraído, él me aventaba, me echaba el carro o a los perros y me agredía, por eso decidí manifestarse aquí en el hospital porque aquí no me puede hacer nada".

Tan solo el año pasado, asegura que presentó alrededor de cinco denuncias en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer así como directamente en la Fiscalía General del Estado de Coahuila. De hecho, el 16 de diciembre del año pasado y por violencia familiar ejercida por parte de Jesús, el Agente del Ministerio Público dictó medidas de protección que consisten en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos, vigilancia en el domicilio de la víctima y auxilio inmediato por integrantes de las instituciones policiales al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitarlo.

"Hijas, espérenme, estoy haciendo todo lo posible porque ya me las regresen, todos las estamos esperando", expresó la mujer. Sus familiares la acompañaron con pancartas que decían "Ivana y Victoria, tienen madre", "Luz María N., entrégame a mis hijas" y "Jesús Iván N., entrégame a mis hijas".