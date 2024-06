Aquí no hay chairos ni fifís, aquí hay nigropetenses; voy a gobernar para todos: Jacobo Rodríguez

Tras concluir el cómputo de la elección para presidente municipal en el Comité del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en Piedras Negras, y en espera de recibir su constancia de mayoría, Carlos Jacobo Rodríguez González, se comprometió a trabajar por la unidad de los nigropetenses y a gobernar para todos.

Precisamente, al momento de llegar a las instalaciones del IEC, ya lo esperaban cientos de ciudadanos y subió a una traila que fungió como templete y desde allí agradeció a la población por su apoyo y participación cívica; recordando que la del domingo fue una jornada electoral histórica en cuanto a participación ciudadana.

Posteriormente, ya en el interior del IEC, refirió que todo salió bien, como esperaban que iba a salir, señalando inclusive que con el conteo se recuperaron alrededor de dos mil votos; por lo que reitero su agradeció al pueblo de Piedras Negras, pues la verdad es una votación histórica en cuanto a participaciones.

"Gracias a Dios somos el candidato más votado de Piedras Negras y me siento muy honrado, muy orgulloso y con toda humildad le digo al pueblo gracias y no les voy a fallar", manifestó el representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT).

Asimismo, agradeció a Dios y posteriormente señaló que trabajará en la unidad del pueblo, pues señaló que el pueblo está fraccionado con lo que acaba de pasar y su trabajo va a ser unir a la gente.

"Aquí no hay chairos, aquí no hay fifís, aquí no hay morenistas, no hay priista; aquí hay nigropetenses y eso es muy importante. Entonces vamos a gobernar para todos con ese pensamiento y también perdonar, claro, el calor de la elección, de las campañas es así y hay gente que dice a veces cosas que no quisiera decir o no diría bueno y sano. Las campañas también nos emborrachan a todos, es normal y yo perdono a todos", dijo Rodríguez González.

Finalmente, el presidente electo de Piedras Negras para el periodo 2025-2027, también manifestó que estaba esperando tener la constancia de mayoría para poder tener un acercamiento con Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, pues dijo, no tiene ningún problema, se manifestó abierto, dispuesto y con la voluntad de querer hablar con el gobernador para trabajar juntos e ir haciendo planes; al igual que con Norma Lucille Treviño Galindo, presidenta municipal de Piedras Negras.