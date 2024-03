Sobre la trifulca del pasado fin de semana por la disputa de la Casa del Jubilado de Gómez Palacio, el secretario general de la Sección 35 del SNTE, Arturo Díaz González, dijo ayer que el edificio es propiedad del Sindicato y que no están actuando fuera de la legalidad. Aseguró que han trastocado muchos intereses y que hoy, se hacen las cosas de otra manera. "No podemos seguir siendo rehenes de nadie, no podemos estar jugando al gato y al ratón", apuntó.

Mencionó que ya es la segunda vez que la asociación civil de Jubilados y Pensionados de la SEP, encabezados por la maestra Gloria Vázquez, exadministradora de la Casa del Jubilado, se apropia de forma ilegal del edificio, esto pese a que en la actualidad, el único encargado es el profesor José Ángel Luna, electo el año pasado como secretario general de la delegación D-IV-4 de Jubilados y Pensionados. Indicó que solicitaron apoyo al gobierno de Durango para que la asociación desalojara las instalaciones y que buscaron el diálogo pero que no tuvieron éxito.

"Aquí nadie es dueño de este edificio, el edificio es del órgano nacional que es el SNTE y todo se rige bajo esa norma, nadie tiene posesión legal. Fue un hecho inédito, no es cierto que los agredimos, los agredidos fuimos nosotros, a un compañero casi le mochan el dedo, nos echaron agua.

Yo quiero aclarar que nosotros no tenemos un objetivo de beneficiarnos individualmente, es un interés colectivo... hemos trastocado muchas que les duelen, era el modus vivendi de muchos compañeros que vivían de la política sindical, hoy no, hoy el Sindicato está para servir y transparentar el uso y manejo de todos los recursos de las instituciones y edificios que tenemos".

PRESENTAN AMPAROS

Por su parte, Yasmín Argüello Bejarano, responsable del departamento Jurídico de la Sección 35 del SNTE, aseguró que en todo momento se ha actuado conforme a la legalidad, respetando los derechos humanos de todas las personas involucradas.

Informó que de mayo de 2023 a la fecha han hecho frente a cuatro procesos legales en los Tribunales Civiles de esta ciudad. Detalló que la parte quejosa promovió dos juicios de amparo, los cuales fueron concluidos y no se les concedió.

"A través de esos procesos de amparo, ellos pretendían retener la propiedad, ellos solicitaban mantenerse dentro de la casa como si fuera propiedad privada, ellos lo querían manejar como si fuera de uso particular".

Sin embargo, comentó que la legitimación de la propiedad no fue acreditada ante los Juzgados Federales por lo que los amparos no fueron concedidos.

"Cuando ellos tienen conocimiento de la resolución de dichos amparos, promueven diversos juicios de carácter civil en el cual se tratan de interdictos para recuperar la posesión".

Pero como tampoco fueron favorecidos, volvieron a presentar dos nuevos interdictos pero ahora, con fines de recuperación de la propiedad.

Señaló que dichos procesos se encuentran en trámite y que la sección 35 se encuentra elaborando los documentos en defensa de lo que la parte quejosa ha presentado.

La delegación D-IV-4 tiene a unos 265 agremiados y ayer, presentaron el contrato de compra-venta notariado de la Casa del Jubilado de Gómez Palacio.