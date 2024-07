Aprueban Ley Paola Buenrostro para tipificar el transfeminicidio

Con 45 votos a favor y uno en contra, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular la Ley Paola Buenrostro, que permitirá tipificar el transfeminicidio y castigarlo con una pena de 35 a 70 años en prisión.

La diputada Ana Francis López fue la encargada de presentar este dictamen que modifica el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Civil y la Ley Orgánica de la Fiscalía capitalina.

"Desde la perspectiva de género, el transfemicidio se entiende como una manifestación extrema de la violencia de género y la discriminación que enfrentan las personas trans en una sociedad que refuerza las normas binarias de género y la sisnormatividad. Legislar el transfeminicidio representa un reconocimiento oficial de esta forma específica de violencia de género, evidenciando su existencia y su gravedad", apuntó.

Este dictamen especifica que comete el delito de transfeminicidio quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género.

De igual forma se señala para las actas de defunción de las personas transgénero, en caso de que sus familiares se negaren a realizar el trámite o pudieren vulnerar su identidad o expresión de género, dicha acta podrá ser tramitada por una persona que pertenezca a la familia social de la persona transgénero.

Asimismo, se precisa que, en el caso de la entrega del cadáver de alguna persona transgénero, si este no es reclamado por sus familiares consanguíneos o en caso de que si sea reclamado, estos pudieren vulnerar la identidad de género, expresión de género de la víctima o su dignidad humana, el cuerpo de esta deberá ser entregado a su familia social.

Esta familia social serán aquellas personas que pertenecen al círculo más cercano de la víctima, es decir, amistades, compañeros o de trabajo o de vivienda o cualquier otra que tenga una relación estrecha y reconocida con la víctima.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Temístocles Villanueva dejó claro que se le debe a las mujeres trans justicia, dignidad, visibilidad, memoria, restauración y no repetición. "Hoy asumimos la responsabilidad histórica que nos toca para dar el primer paso, en el largo camino que nos falta, para lograrlo".

Y añadió: "El dictamen que votamos ahora mismo no es otra cosa que un acto de justicia histórica, en atención a una demanda de las millones de mujeres trans y personas no binarias allá afuera. Es por ello, que subo a pedir a todas y todos ustedes, que estemos a la altura de la representación que nos ha sido conferida, no hay tiempo que perder".

Mujeres trans: principales víctimas de crímenes de odio durante 2023

Del total de crímenes de odio cometidos el año pasado en contra de la comunidad LGBT+, la mayoría, es decir el 63%, fueron perpetrados en contra de mujeres transgénero, según informa la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana.

De acuerdo con el informe "La violencia LGBTfóbica en México: Reflexiones sobre su alcance total", en el 2023 se reportó el asesinato de 43 mujeres transgénero, que representa el 65% de la cifra total de víctimas; en el caso de hombres homosexuales se registraron 16 casos, es decir, el 24% de la cifra total y para las mujeres lesbianas se dio cuenta de, al menos 4 casos, que es igual al 6%.

Asimismo, se registró violencia criminal con resultados fatales en contra de un hombre transgénero, una identidad muxe y otra identidad diversa.

Los cuerpos de 20 de las 43 mujeres transgénero asesinadas revelaron el móvil de odio en el crimen, pues sus cuerpos fueron encontrados en vías públicas, expuestos en espacios abiertos a la mirada pública, acciones que para los expertos de la ONG refuerzan la LGBTfobia de los agresores.

De igual forma, los cadáveres mostraban marcas que potencian la brutalidad de los homicidios, como son el desmembramiento, evidencias de tortura, ataduras y otros actos de violencia.

Letra S registró que, entre los asesinatos, hubo 7 de defensoras y defensores de derechos humanos; de ellos, 5 eran hombres homosexuales; una era mujer transgénero y otra era una identidad muxe.

Aunque históricamente la población LGBT+ que ejerce trabajo sexual ha sido la más violentada, la organización registró que la violencia se desplazó hacia otras ocupaciones pues, al menos 7 asesinatos ocurrieron contra empleadas de negocios locales como bares o tiendas y empresas privadas, seguidas de 6 trabajadoras sexuales y 5 estilistas.

En el marco de la aprobación de la Ley Paola Buenrostro que tipifica el transfeminicidio en el Código Penal de la Ciudad de México, la ONG señala que de las 32 entidades que integran a la República, se registraron casos en 23. Entre estas, destacan los casos de Veracruz y Guanajuato con 7 asesinatos; Guerrero con 6; CDMX y Puebla con 5, y Colima y Sonora con 4.

Sin embargo, remarcó que la cifra negra es alta, pues los crímenes de este tipo aún son invisibilizados por las autoridades y los medios de comunicación.