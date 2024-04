Apin festeja por adelantado a casi un centenar de pequeños

En el marco del Día del Niño, la asociación Pro-Infancia Neurogénica (APIN AC) festejó a casi un centenar de pequeños que acuden para su atención y mejorar su calidad de vida.

La piñata y los bolos no pudieron faltar a la fiesta que se organizó este sábado en las instalaciones de la asociación, ubicadas en la colonia La Merced II en Torreón.

Como parte de la celebración, se les ofreció a los pequeños un show de un payasito, el cual los hizo sonreír y pasar un momento de diversión al lado de sus amigos y sus padres.

Fueron 90 los niños que acudieron a esta fiesta especial para ellos, en la que recibieron un refrigerio, así como su merecido regalo por su día, que se celebra este 30 de abril.

APIN, cuenta con más de 30 años cambiando la vida de los pequeños que nacieron con espina bífida y que desarrollaron otras complicaciones propias de su condición

Miguel Chong López, es el fundador y director general, así como el responsable de ofrecerle a estos pequeños una mejor calidad de vida y momentos felices como el que vivieron este sábado.

¿Qué es la Espina Bífida?

Es una enfermedad que afecta la columna vertebral y suele ser evidente en el nacimiento. Es un tipo de defecto del tubo neural (DTN). Puede aparecer en cualquier lugar a lo largo de la columna si el tubo neural no se cierra por completo. La columna vertebral que protege la médula espinal no se forma y no cierra como debería, lo que suele producir daño de la médula espinal y los nervios.

Y la labor de Apin, además de rehabilitación, la asociación ofrece capacitación a los padres de familia, pues les enseña que es necesario sondear la vejiga de su niño cada tres horas a fin de evitar daño renal y con ello más complicaciones.