Apagón deja sin agua al poniente de Lerdo

Apagón de energía deja sin agua a más de 17 mil habitantes del sector poniente de Lerdo y por consecuencia al sector norponiente de la ciudad. Además, causó daños a dos cárcamos, de acuerdo con el reporte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), quien destinó cerca de 1.4 millones de pesos para las reparaciones.

Ignacio Ramírez Ontiveros, gerente general del sistema abastecedor, detalló que fue el fin de semana pasado, luego de que suspendiera el suministro a través de Agua Saludable, y se echaran andar los pozos del sistema San Fernando, fue cuando se dio el desperfecto.

Fue el pozo número 4 cuya bomba se dañó, debido a un apagón de energía, lo cual dejó sin servicio de agua potable al sector oriente de la ciudad. Algunas de las colonias que fueron atendidas con pipas fueron: a la Carpa, La Laguneta, la Rinconada, la Benito Juárez, Villa de Guadalupe, Estación Río Nazas, San Carlos y el Centauro del Norte.

“El fin de semana pasado se descompuso el pozo 4, que abastece el oriente, aquí el detalle para no dejar sin agua a la gente de ese sector le mandamos del pozo 9 y del 1, entonces sacrificamos un poco la presión del resto de la ciudad”, explicó el titular. Dicha reducción a su vez afectó el sector norponiente ya que el megatanque que abastece dicha zona, ubicado sobre el periférico, no alcanzaba a llenarse y por lo tanto no era posible abastecer las colonias de aquella parte del municipio.