Anuncian la edición número 17 de la Marcha del Orgullo LGBT en Torreón

Este sábado 22 de junio se llevará a cabo la marcha del Orgullo LGBT en Torreón, en su edición número 17 a la cual se espera la participación de por lo menos 10 mil personas. En esta ocasión el tema será en contra de las terapias de conversión porque “no hay nada que curar, no estamos enfermos”, recalcó Raymundo Valadez Andrade, organizador del movimiento.

La cita será desde las 17:00 horas sobre la calle Galeana entre las avenidas Morelos y Juárez, justo frente al Palacio Federal. En esta ocasión, detalló Valadez, se espera la participación de 11 carros alegóricos además, se contará con dos tranvías, uno de ellos para transportar a los miembros de la comunidad con alguna discapacidad y en el otro, viajarán los hijos de papás y mamás de la comunidad LGBT.

“Es la edición número 17, el único año que no se tuvo fue en el 2020 cuando la pandemia no nos permitía ni salir a la tienda, pero cabe mencionar que el año pasado hicimos dos marchas, en el mes de mayo y en el mes de junio, en mayo cayó un aguacero y se repitió en el mes de junio. Entonces hemos hecho 17 marchas, 17 que iniciamos 30 personas y que actualmente se congregan más de 10 mil personas para celebrar el orgullo de ser quienes somos, el orgullo de vivir en dignidad después de luchar, y resistir el estigma y la discriminación, no nada más en nuestro núcleo familiar, sino en la escuela, en el trabajo, en muchos otros lugares de nuestro ámbito social”, dijo Raymundo Valadez, activista por los derechos de la comunidad LGBT en la entidad.

El contingente estará encabezado, como cada año y desde la primera edición, por la draga Nanny Blush. En esta ocasión no se tendrá como invitado especial a ninguna otra personalidad, ya que serán los padres de familia, los invitados especiales para cada uno de los participantes.

El recorrido es el mismo es la Galeana entre Morelos y Juárez, que se tomará en el sentido de la vialidad, para llegar a la avendia Hidalgo que se tomarán en el sentido de la vialidad, hasta la Zaragoza, después la avenida Juárez hasta llegar a la Ramón Corona en el sentido de la vialidad, después la avenida Allende hasta llegar al punto de partida.

Durante el recorrido, también se espera que los negocios apoyen el movimiento, así como la sociedad en general, quienes toman las principales avenidas para no perder detalle de la marcha.

“Negocios del sector centro ponen banderas, globos, ponen música que saben que nos gustan, y eso es muy bonito porque estas empresas le están dando un mensaje a otras empresas para que se sumen, no tiene por qué haber miedo”, compartió Valadez.