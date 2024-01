Anuncian fecha de registro de admisiones en la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) anunció la fecha de registro para que aspirantes interesados en cursar sus estudios de bachillerato o licenciatura puedan participar en el proceso de selección de nuevo ingreso para el semestre agosto-diciembre 2024. La Dirección de Asuntos Académicos informó que el registro será del 22 de enero al 4 de febrero del año en curso en la página de internet: www.admisiones.uadec.mx

Al término del registro se deberá pagar el derecho al examen de admisión en los bancos indicados, con un costo de 844 pesos. Para generar la ficha, se deberá ingresar a dicho portal del 24 de enero al 10 de febrero.

Se informó que del 17 al 20 de abril serán las fechas para simulacro de Licenciatura y Medicina mientras que el 29 y 30 de abril y el 2 de mayo, será la fecha para el simulacro de bachillerato. El 23 y 24 de abril se programó la aplicación del examen de Medicina; del 24 al 27 de abril se aplicará el examen de Licenciatura y el 3, 4 y 6 de mayo se aplicará el examen de bachillerato. Los horarios serán a seleccionar.

Se informó que, para bachillerato y licenciatura, la publicación de resultados será el día 19 de mayo de 2024.

La Universidad detalló que para aspirantes a bachillerato que han cursado estudios en alguna escuela oficial o incorporada a la UAdeC del mismo nivel, no procederá el trámite de ficha. Si fueron o son estudiantes de alguna carrera de Licenciatura, ya no podrán registrarse a la misma. Además, para ingresar a los bachilleratos no se debe tener más de 17 años cumplidos al momento de la inscripción, excepto para la escuela de bachillerato “Mario Narváez”, turno vespertino.

Para aspirantes a la carrera de Médico Cirujano de las facultades de Medicina, se les aplicará, además, un examen de conocimientos por lo que deberán un pago por dicho concepto. Una vez cumplidos los requisitos, deberán comunicarse a la propia escuela. En la Facultad de Medicina de Saltillo, el teléfono es el 844-414-9084 (www.uadec.mx/medicina) y en la Facultad de Medicina de Torreón, el teléfono es el 871-713-6783 (www.medicinatorreon.uadec.mx). En la Escuela de Medicina de Piedras Negras, el teléfono es el 878-786-4353 ([email protected]).