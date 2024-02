Anuncia Manolo Jiménez proyecto estatal de abasto de agua, otro de mejora carretera

Durante su gira de trabajo de dos días por la región norte de Coahuila y con lo cual, ya visitó los 38 municipios de la entidad con su programa de Primeros 100 días de su administración estatal, Manolo Jiménez Salinas, anunció la preparación dos importantes proyectos; uno relacionado con el agua y otro con la mejora carretera.

En el municipio de Nava, Jiménez Salinas dio a conocer que para el año 2025 traen un gran proyecto de agua para el Estado, señalando que actualmente el abastecimiento del vital líquido, es el reto para cualquier país, cualquier Estado y cualquier municipio.

"Por eso, como lo comprometí en campaña, vamos a impulsar proyectos de gran alcance para poder ayudar a nuestros municipios, a que tengan un mejor abasto de agua", indicó el Gobernador del Estado de Coahuila y donde pidió a la empresa Constellation Brands sumarse a dicho proyecto.

Señaló que será el proyecto de agua más grande que se haya hecho en la historia de Coahuila, de manera conjunta entre la Iniciativa Privada y el Gobierno del Estado de Coahuila.

Jiménez Salinas indicó que, la principal problemática de los municipios, no solo de Coahuila sino en todo México, es el de abasto de agua en su población; en la gran mayoría no es por porque no haya agua en la superficie o en el subsuelo.

Estableció que el principal problema son las redes de distribución, estableciendo que hay estadísticas que refieren que el 60 por ciento del agua que ingresa a las redes de distribución del agua potable; se pierde en fugas; por lo que cuestionó ¿Cuándo vamos a tener la posibilidad de dar un buen servicio o de abastecer a la población? Si se va más de la mitad en las fugas.

Mientras que, durante su visita al municipio de Hidalgo, dentro de su programa de sus Primeros 100 días, el Gobernador del Estado de Coahuila; se percató de las condiciones actuales de la carretera federa número 2; mejor conocida como La Ribereña y pidió hacer un programa de bacheo.

"Cuando uno es alcalde, nunca se le quita las mañanas que se le hace a uno, con el ojo clínico de andar viendo todo lo que pasa en la ciudad, de andar viendo las farolas, andar viendo el cordón cuneta, los baches, las áreas verdes; has de cuenta que es como la casa de uno, se convierte como en su casa con todos los detallitos y claro que me di cuenta de la carretera", indicó el Gobernador.

Situación por la cual, le ha solicitado a Miguel Ángel Algara Acosta, titular de la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Movilidad, para que haga un programa de bacheo para la carretera; inclusive refirió que el propio funcionario, le manifestó que ya sabía lo que le pediría.

Aunque no se ha establecido una fecha específica para llevar a cabo dicho programa, pero aseguró que ya van a iniciar dichas acciones de bacheo, además de anunciar que llevará obras sociales, de agua, drenaje, pavimento y electrificación.