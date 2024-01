Anuncia Leticia Herrera que la pavimentación que arrancará no parará durante el año y medio que resta de su gestión

“Será un año y medio de pavimentación”, anunció la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, quien espera que los trabajos arranquen la próxima semana de forma simultánea en cinco a seis puntos, pues reconoció que la pavimentación ha sido una de las peticiones más sentidas por parte de la ciudadanía, incluso desde campaña.

Una de las vialidades que serán atendidas y que ha sido de las más solicitadas, es la del bulevar Rebollo Acosta. Y anunció que su atención abarcará desde el bulevar Miguel Alemán hasta el Periférico.

“El año pasado dije que este año, 2024, iniciaremos con la pavimentación en Gómez Palacio, estoy esperando ponerme de acuerdo con el señor gobernador (Esteban Villegas), porque yo quiero que esté el señor gobernador, porque vamos a trabajar coordinadamente, tanto Gobierno Federal, como Gobierno del Estado, y el Municipio, para dar el banderazo de salida de las cinco a seis áreas donde vamos a empezar la pavimentación tanto en la zona urbana, como en la rural”, anunció la alcaldesa.

Herrera Ale reconoció que era una petición muy sentida por parte de la ciudadanía, que no se pudo atender anteriormente por falta de recursos, puesto que lo que se buscaba era realizar un trabajo integral.

“Urgía, era una petición muy sentida de toda la ciudadanía, desde campaña me lo habían pedido, no lo pude hacer antes, no les voy a mentir, no había dinero con qué hacerlo, para qué les decía, les voy a bachear, no quiero bachear”, comentó la alcaldesa.

Detalló que, de acuerdo a la zona y la condición en la que se encuentre, se determinará el trabajo a realizar, es decir, en alguna parte será repavimentación, en otra pavimento nuevo, en otras bacheo y en algunas más, sellado.

Sobre los trabajos que se vayan a realizar, como en el bulevar Rebollo Acosta, pidió paciencia, pues como toda obra se genera molestias.

"Lo que más me pidieron en campaña y lo vamos a hacer, el Rebollo Acosta, desde el bulevar Miguel Alemán hasta el Periférico, tardemos lo que nos tardemos y de una vez les aviso para que no se vayan a andar quejando. 'Ya tienen todo abierto', estamos pavimentando, quieren obras, las obras molestan".

"Pero cuando ya digan: ‘mi carro ya no se ponchó, ya no caí en un bache, a toda madre'… por favor, paciencia”, dijo Herrera, quien agregó que dicha obra requerirá de una inversión cercana a los 150 a 200 millones de pesos.