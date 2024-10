Antonio Rojas prestó su voz a la poesía de Vicente Quirarte en el TIM

Dentro del programa de extensión cultural Leo, luego existo 2024, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el actor mexicano Antonio Rojas visitó este lunes el Teatro Isauro Martínez (TIM), para dar lectura a textos de Vicente Quirarte.

Leo, luego existo, es un proyecto que consiste en ciclos de lectura en voz alta (de aproximadamente 45 minutos), donde se incluye la participación de actrices y actores del cine, teatro y televisión de México, quienes leen textos de autores nacionales.

Los actores realizan posteriormente un diálogo con el público, donde comentan la obra leída u opinan sobre el autor a quien pertenece el texto.

Antonio Rojas, quien es originario de Durango y egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, forma parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro. Es también beneficiario del Programa de Residencias Artísticas con Grupos Estables del INBAL (PRAGE).

El actor salió al escenario del TIM, que esta vez se mantuvo con el telón abajo, pasadas las 19:00 horas. Se colocó de pie, frente a un atril y empezó.

“Yo creo que la poesía es y no es para todos. ¿Qué quiero decir con eso? Que la poesía está ahí, pero no siempre es obligatorio conectar con ella, no es obligación de nadie. Hay algunos poemas que hacen esas conexiones profundas con nosotros mismos, otros tardan, otros nunca llegan”.