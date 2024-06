Antonio Juan-Marcos plasma su genio en partitura rulfiana

Aprendió a leer el mundo rulfiano cuando cursaba la preparatoria, en la clase de literatura. Antonio Juan-Marcos quedó entonces fascinado por el universo que apareció ante sus ojos; Pedro Páramo es probablemente la novela que más ha releído. También ha acudido en incontables ocasiones a los cuentos de El llano en llamas, donde un texto resultó la inspiración para su más reciente obra que estrenará con la Orquesta Sinfónica de Minería: ‘Canto a Macario’.

“Como tú mencionas, hay una musicalidad en el lenguaje de Juan Rulfo. Mucha gente menciona ciertas imágenes, como ciertas sensaciones que les transmite el universo rulfiano: la orfandad, lo desértico, los susurros, todo esto. Pero yo creo que la esencia del lenguaje de Rulfo, lo más característico, lo más importante es justo lo que tú mencionas: la musicalidad de su lenguaje, la manera en que una palabra desemboca en otra y cómo todas esas palabras están calculadas de una manera muy poética”.

El compositor nacido en Ciudad de México, en 1979, cuyas obras han sido interpretadas por la Camerata de Coahuila, considera que la narrativa rulfiana es muy próxima a la poesía, pues al usar la economía del lenguaje no le sobra ni le falta nada. Sin embargo, en su nueva composición no incorpora palabras, sino que trata de transmitir emociones.

Macario es uno de los cuentos que conforman al volumen de El llano en llamas, cuya primera edición vio la luz en 1953 (aunque el texto se publicó por primera vez en la revista América, en 1948). Macario, el protagonista, es un chico hambriento que vive obsesionado por la culpa y el pecado. Mientras habla de su vida, el joven espera que aparezcan unas ranas y sapos para aplastarlos y así evitar que croen. Se trata de un personaje complejo, difícil.

“Me acerco al cuento desde la emoción, no desde el lenguaje. Porque no hay una voz, es una pieza meramente instrumental. Entonces, escogí un cuento muy emotivo, que habla de las emociones, no habla de una acción dramática per se. Justo por esto escogí este cuento de Macario, porque me permite abordar el universo emocional del personaje a través del sonido”.

Las emociones que Antonio Juan-Marcos trasladó a la partitura forman un abanico: el amor y el deseo de Macario hacia Felipa, la inocencia del personaje.

“No sabemos la edad del personaje, pero yo me lo imagino como un adolescente casi adulto, con la inocencia de un niño que todavía está asombrado por el mundo. Desgraciadamente, cuando crecemos y nos hacemos adultos vamos perdiendo la capacidad de asombro y creo que este personaje es fascinante porque guarda aún esa capacidad”.

El compositor percibe una comprensión caótica del mundo. Le da la sensación de que Macario se encuentra sobrepasado por la realidad y le cuesta hacer sentido de ella, pero en ese caos logra encontrar un mantra en la sonoridad de un sapo imaginario.

“Hay otra emoción que no tiene que ver con el personaje, una emoción externa que yo intuyo: la violencia del ambiente en donde vive, la manera en que el pueblo se comporta hacia él. Hay una violencia porque lo apedrean y demás. Felipa es el único elemento redentor dentro de este ambiente. Y eso para mí es un preludio implícito de lo que después vendría a ser la Revolución mexicana”.

‘Canto a Macario’ no es una pieza que utilice propiamente el lenguaje tonal, sino que emplea un lenguaje armónico desarrollado desde hace años por el propio compositor. Antonio Juan-Marcos acude a algo que describe como “reservorios armónicos”; es decir, una manera de organizar sus armonías mediante ese sistema.

La pieza ‘Canto a Macario’ será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto, los días 6 y 7 de julio en la Sala Nezahualcóyotl de Ciudad de México.