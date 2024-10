Antonio Attolini responde a Felipe González por descalificación a su trabajo legislativo

El diputado Antonio Attolini Murra lamentó que el también diputado, Felipe González Miranda, descalifique su trabajo como “payasadas”, cuando sólo está señalando las deficiencias del Alcalde de Torreón y la Unidad Municipal de Derechos Humanos.

Por lo anterior, el legislador morenista dijo que a pesar de apreciar en lo personal a González Miranda, difiere sustantivamente en lo político.

“Tendría que darse un poco más de tiempo en revisar lo que he presentado en vez de estarme gritando cuando hablo en la tribuna, estarme interrumpiendo, o no poniendo atención cuando presento mis puntos de acuerdo o posicionamientos, lo invito a que vuelva a leer el documento que presente, donde mi crítica a la Unidad Municipal de Derechos Humanos (UMDH) está basada en hechos y evidencia.

Por lo anterior, explicó que de acuerdo con números de la UMDH, se han presentado 123 quejas a febrero de este año, sin embargo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para septiembre de este mismo año, solamente había 39.

“Esto es violatorio del Artículo 10 de la propia Unidad, al no dar cuenta de todo lo que reciben a la CEDH, porque esta es la única facultada para poder recibir y dimitir quejas en materia de derechos humanos”, precisó.

Resaltó que estas son cosas que ha mencionado, al igual que las deficiencias estructural que tiene esta Unidad al ser parte del Ayuntamiento de Torreón, y en el mismo encontrarse precisamente los funcionarios que violentan los derechos humanos; y, solo si dieran cuenta a la CEDH, entonces estarían haciendo un trabajo ejemplar, sin embargo eso no sucede.

“Me parece terrible que descalifique mi trabajo como de payasadas, me parece terrible que piense que no estoy trabajando cuando estoy señalando las deficiencias del alcalde de Torreón, y así lo he hecho en la Unidad Municipal de Derechos Humanos, al igual que en la desviación de recursos de la nueva Casa Cuna del DIF Torreón, así como en las manifestaciones de los colectivos feministas que acusan de violencia por parte de la policía, como también lo he hecho al señalar la opacidad y falta de transparencia del Ayuntamiento por el operativo del Territorio Santos Modelo que el 21 de enero cobrara la vida de una persona, y así lo he venido haciendo en mi gestión”, subrayó.

Sostuvo que las proposiciones con punto de acuerdo y las solicitudes que a hecho de gestiones e intervenciones, han sido violentamente rechazadas por parte de la mayoría de la que él forma parte que es el PRI.

“Y son ellos los que están protegiendo a Román Alberto Cepeda para garantizarle un pacto de impunidad ante todas las tropelías y corruptelas de su primera administración, y ahora que se robaron la elección del 2024, están buscando enterrar todas esas cosas para que nadie las investigue, si yo las señaló no son payasadas, si yo las señaló no es diarrea verbal, es una expresión no propia de un legislador de Coahuila porque entre compañeros debemos de tener claro que tenemos la misma dignidad de los votos que nos pusieron ahí, entonces me sorprende, parece molesto, siento mucho que así se sienta, que él así perciba mis señalamientos, sin embargo no voy a dejar de apuntar las deficiencias de la administración de Torreón al frente de Román Cepeda, y este es mi trabajo, lamento mucho su expresión pero de todas formas voy a seguir”, afirmó.

Advirtió que el trabajo en las colonias lo hace consistentemente, por lo que sale, trabaja, atiende y resuelve, y lo hace en su calidad de diputado.

“Yo lo he visto y así lo he señalado a la prensa, que él sale y porta chaleco de un programa social del estado, particularmente “Mejora Coahuila”, cuando eso es violatorio de toda legislación estatal vigente, porque los programas sociales son públicos y ajenos a cualquier partido político, pero yo a él lo veo haciendo gestiones en nombre de un programa social que es del estado, y que él tendrá que enfrentar las consecuencias de su comportamiento que es aparentemente ilegal”, manifestó.

Comentó que recientemente estuvo en la colonia Nueva Rosita al poniente de Torreón, apoyando a un grupo de jóvenes que van a participar en un campeonato internacional de boxeo, y que habrán de representar a Torreón y al país el 19, 20 y 21 de octubre.

Además, continúa haciendo trabajo con los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, con quienes mantiene una excelente y estrecha relación; de la misma forma con colectivos que defienden el derecho a la niñez a una vida libre de violencia, y otras tantas que forman parte de su agenda.

“Sin embargo quizás él no pone atención, o el PRI en general no pone atención porque están muy concentrados en el pleito entre el gobernador y el presidente municipal, sin embargo en MORENA y en mi caso en particular, estamos trabajando con una agenda de derechos humanos y seguridad, igual que desde el día uno lo estamos haciendo los diputados”, concluyó.