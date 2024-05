ANIEP ve 'medida imprudente' autorizar clases en línea por onda de calor

Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra” consideró que es una medida “muy imprudente y contra la educación” el autorizar clases en línea en escuelas públicas de nivel básico de Coahuila por las altas temperaturas.

“Definitivamente, es una medida muy imprudente, yo pienso que las personas no resuelven los problemas, porque son problemas y hay que resolverlos. Hay Sociedades de Padres de Familia en las escuelas públicas, entonces, ¿qué hace esa Sociedad de Padres de Familia si no tienen agua, si no tienen nada?, ¿qué le hacen al dinero?, aparte, si yo veo necesidades pues hago actividades porque lo más cómodo es suspender”, afirmó.

El también director del Colegio América de Torreón añadió que si no hay sistema de aire acondicionado en los centros escolares, se puede hacer desde una kermés hasta una rifa para recaudar fondos.

“Todo eso es consecuencia de que no se piensa como maestro, los que somos maestros normalistas décimos: ‘¿cómo vamos a resolver este problema para que el muchacho termine completo su ciclo escolar y sus conocimientos?, el calor es general y en las escuelas particulares obviamente no vamos a tener ninguna suspensión (de clases presenciales).

Los padres de familia hacen mucho esfuerzo, aparte de pagar tanto impuesto, que realmente no sabemos ni en qué se utiliza, tienen que pagar una colegiatura para recibir una verdadera educación de calidad y obviamente integral en todos los sentidos, deportiva, artística, cultural, lingüística”, agregó.

Silva Rosales aseguró que el nuevo modelo educativo del presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el 85 por ciento de conocimientos por lo que en las escuelas públicas es indispensable que se continúe con las clases presenciales, además de que ya existe el antecedente de que durante la pandemia por la Covid-19, cuando se implementó la educación a distancia, hubo problemas de conectividad en algunos hogares.

“Para mí, como presidente de la Asociación Nacional fue demasiado acelerado, lo que se debe de buscar es solucionar los problemas y no salirse por lo más fácil, ese es mi punto de vista”.

En la entidad, dijo qué hay más de mil 600 escuelas particulares de distintos niveles educativos con un promedio de 400 estudiantes cada una. En La Laguna, informó qué hay poco más de 500 colegios privados de educación básica.

“Esas mil 600 escuelas particulares, pues tienen que responder a los padres de familia y tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar el inútil Seguro Social, tenemos que pagar impuestos municipales que son altísimos, tenemos que pagar impuestos estatales, o sea ¿cómo el padre de familia va a pagar un servicio que no se le está dando?, lo que tenemos que hacer es resolver los problemas”, expresó.

Finalmente, criticó los Consejos Técnicos Escolares de la SEP federal, pues considera que son una medida para obligar a los maestros y maestras de escuelas públicas a que preparen sus clases. Se realizan los últimos viernes de cada mes y hay suspensión de actividades para niños, niñas y adolescentes. “Nosotros no necesitamos perder ese tiempo y echar a los niños a la calle y luego, darles a las mamás esos viernes, no van a trabajar por cuidar al niño o lo tienen ahí en la oficina sin dejar hacer nada. Son medidas desafortunadas, son medidas de personas que no saben ni lo que están haciendo, que me disculpen, pero no es posible que seamos tan inútiles y que no podamos resolver este tipo de problemas”, concluyó.