Ángeles Loaiza gana Premio Estatal de Artesanía con pieza inspirada en el Teatro Isauro Martínez

Ángeles Loaiza, diseñadora de origen poblano, pero radicada en Torreón, resultó una ganadora del Premio Estatal de Artesanía Coahuila 2024, en la categoría de Orfebrería en Plata, gracias a su pieza Inspiración, la cual toma su corpus a partir de la arquitectura del Teatro Isauro Martínez.

Luego de acudir al recinto a presenciar una serie de conciertos, Loaiza se inspiró en el plafón central instalado en el techo del teatro, mismo que en su momento fue pintado por el artista español Salvador Tarazona. Así confeccionó esta pieza de plata.

“Por eso la pieza tiene esa forma redonda. Empecé a investigar sobre el teatro para poder crear una pieza que contara su historia. Vi que en el centro, este plafón tiene unas musas y me pregunté cuáles son las musas que me inspiran en Torreón. Y lo que más me inspira para diseñar han sido esos atardeceres laguneros, sus colores tan increíbles y su naturaleza, todas estas plantas del desierto”.

La creadora primero hizo una pintura en acuarela que instaló al centro de la pieza, misma que tiene unas puertas. A Loaiza le llamó la atención de que se pretendía demoler el teatro en los años setenta y gracias a tres estudiantes universitarios esto se evitó.

“Luego me inspiré en la arcada. Tiene una arcada que son unos rombos y estos son los que lleva la pieza por la parte exterior. Los quise poner porque esos rombos fueron hechos por personas laguneras, quise hacer esa parte”.

Para que la pieza pueda colgarse, Loaiza diseñó un listón rojo de terciopelo, en referencia al gran telón del teatro. La obra también cuenta con tres hileras, en representación de las butacas y los espectadores quienes por años han asistido al teatro.

“También tiene unos cristales que representan todas esas luces del teatro. Es la principal inspiración”.

Tras ganar el Premio Estatal de Artesanía Coahuila 2024, mismo que consiste en un estímulo económico de 25 mil pesos y cuya ceremonia de premiación todavía no ha sido programada, Ángeles Loaiza dijo sentirse contenta, pues su pieza le permite contar la historia del Teatro Isauro Martínez a muchas personas dentro y fuera de La Laguna.

“Me gusta mucho llevar precisamente historias, contarles historias y la belleza de lo que hay en nuestra región. He llevado piezas inspiradas en noas, en el sotol, en el desierto y ahora llevar una colección de esta pieza para contar la historia del teatro”.