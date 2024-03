Ángel Aurelio Hernández Arreola recibe el Premio Perla Szuchmacher 2023 en el TIM

Ha quedado admirado al contemplar los frescos y relieves realizados por el artista español Salvador Tarazona. Ángel Aurelio Hernández Arreola (Tamaulipas, 1980), ganador del Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes Perla Szuchmacher 2023, toma asiento en una de las butacas del Teatro Isauro Martínez (TIM) previo a la ceremonia donde se le hará entregará de la citada condecoración.

Investigador teatral, dramaturgo y miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte, Hernández Arreola es director de Teatro para el Fin del Mundo, un programa de intervención y ocupación escénica de espacios en ruina condicionados por la violencia. Esa es su área y enfoque de trabajo. Para él, el teatro ha supuesto un espacio de confrontación consigo mismo, con la realidad que intenta ensayar a partir de sus textos.

“Principalmente, la última década de mi vida la he dedicado a la escritura dramática, aunque también he incursionado tanto en la actuación como en la dirección escénica. De tal modo, he venido investigando diferentes contextos violentos en el mundo, de los cuales se han generado estas escrituras recientes”.

El dramaturgo obtuvo el Premio Perla Szuchmacher 2023 gracias a ‘Oceanía: Pequeños manifiestos que alcanzan continentes lejanos’, un proyecto que presenta un interés genuino en explorar nuevos lenguajes dramatúrgicos y plantear temas complejos que en la actualidad experimentan la juventud y la infancia, según se indica en la carta del jurado.

Hernández Arreola comenta que el teatro debe abordar fenómenos como la violencia para generar más preguntas, hacer cuestionamiento físicos capaces de abrir reflexiones más profundas a las impuestas por la realidad.

“En ese sentido, me parece que la subjetividad, como se ha venido generando a partir de la poesía, abre otras alternativas. No de comprensión, sino de revisión profunda en nuestra condición vulnerable como seres humanos. Creo que en ese sentido, las artes escénicas tienen una posibilidad que se puede considerar una bomba entre las manos. Uno no sabe si la activa en relación a ciertos propósitos o espera a que esa detonación pueda llegar en un momento justo”.

(RAMÓN SOTOMAYOR)

El mundo atraviesa por una disyuntiva entre la vida y la muerte. Hernández Arreola se relaciona con las ideas artísticas del polaco Tadeusz Kantor, alguien que abrió un periodo de lectura significativa para el teatro, las artes plástica, la escritura y el performance durante la posguerra. Más que un sistema o una metodología, en Kantor reside un despliegue multidisciplinario.

“Es un poco lo que me ha interesado hacer durante los últimos años: generar una lectura sobre diferentes disciplinas y expresiones que vayan complejizando los lenguajes de la escena. Y creo que él (Kantor) ha sido una inspiración determinante en mi proceso”.

Respecto a ‘Oceanía: Pequeños manifiestos que alcanzan continentes lejanos’, es un texto construido a partir de los últimos movimientos sociales generados específicamente en Latinoamérica (los que abogan por los derechos a la sexualidad, la migración, la interrupción del embarazo, etcétera), lo cuales se han posicionado contra el sistema patriarcal. Al dramaturgo le resulta de suma importancia generar una posibilidad de reinterpretar la resistencia desde el contexto de lo juvenil.

“Me parece que ahí está definitivamente puesta toda la posibilidad de que los movimientos, las movilizaciones, los estallidos, las revoluciones, puedan suceder”.

El autor percibe una necesidad urgente de proclama pública, por lo que en su texto ha abordado la historia de un colectivo de activistas que se revelan en contra de la discriminación en varios ámbitos. Estos manifiestos se tornan urgentes en la que considera como “Generación de la Emergencia”, donde ya no es posible gritar en contra de la opresión.

“Por eso, encuentro todo el sentido en esta proclama que se vuelve una consigna: ‘¡Ni una más!’. En ‘¡Ni una más!’ encontramos esto que trato de decirte. Particularmente, en ‘Oceanía…’ se retoman esas luchas desde otras periferias”.

(RAMÓN SOTOMAYOR)

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Ángel Aurelio Hernández Arreola recibió el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes Perla Szuchmacher 2023 este miércoles al mediodía el foyer del TIM. La ceremonia estuvo presidida por Héctor Romero Lecanda, titular de la Subdirección General del INBAL; Cecilia Cansino, directora del TIM; Antonio Anaya Fink, presidente del Patronato del TIM y Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

Durante su discurso, Hernández Arreola se pronunció a favor de Palestina respecto al conflicto bélico que sucede en la Franja de Gaza y que hasta el momento ha provocado la muerte de más de 4 mil niños palestinos. Finalmente, alumnas del Tecnológico de Monterrey realizaron una lectura de ‘Oceanía: Pequeños manifiestos que alcanzan continentes lejanos’.

El Premio Perla Szuchmacher es convocado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INBAL, y el Teatro Isauro Martínez.