Anexo que fue clausurado en Arteaga operaba clandestinamente: señala Secretaría de Salud

El anexo que fue clausurado al medio día del domingo en Arteaga operaba de manera clandestina, por lo que personal de la Secretaría de Salud ya realiza una inspección en el lugar.

En lo que corresponde al área de Regulación Sanitaria, por parte de la Secretaría de Salud, su titular, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, hacen las verificaciones correspondientes.

De encontrar anomalías como es el caso de ser un lugar insalubre, además de no cumplir con los requisitos correspondientes, se suspende el anexo, según indicó.

“Muchas veces no tenemos conocimiento porque estos no están registrados, este tipo de anexos se ponen en cualquier casa, no tienen un registro, no llevan un control y ningún tipo de normatividad.

En el anexo se encontraban 40 personas, quienes fueron retiradas del lugar

En el caso del "Centro Terapéutico Jóvenes Triunfadores", ubicado en el municipio de Arteaga, confirmó que no contaba con algún registro, por lo que este lunes ya acudió al lugar personal del área de Regulación Sanitaria.

Al igual que el anexo en mención, dijo que se contabilizan muchos anexos los cuales operan de manera clandestina, ya que no cuentan con el registro correspondiente por parte del área sanitaria ya en mención.

No obstante, para detectar aquellos que operan de manera clandestina, reveló que se coordinan con las autoridades, ya que, por lo general, cuando se dan cuenta es por una queja.

Por probable abuso sexual de dos anexados, así como violencia física y psicológica contra los internos, un anexo fue clausurado la tarde de este domingo en el municipio de Arteaga

Recordó que en la actualidad solo están registrados 62 anexos en todo el estado; sin embargo, existen más de 200; asimismo indicó que para poder registrarse así como tener un adecuado control del médicamente, y posteriormente se hace una inspección por parte de Regulación para confirmar que realmente cumplieron con los requisitos.