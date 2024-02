Andy anticipa una gran tarde en Lerdo

uevamente, la magia del rejoneo volverá a hacerse presente en la Plaza de Toros Alberto Balderas, de Ciudad Lerdo, el próximo sábado 17 de febrero, cuando reaparecerá en el coso lagunero, el renombrado Andy Cartagena, uno de los toreros a caballo más laureados del planeta.

EN EXCLUSIVA

Andy compartirá cartel sabatino con el matador mexicano Arturo Saldívar, en un "Mano a mano" que ya se saborean los taurinos de la Comarca Lagunera, pues se trata de dos figuras que han pisado fuerte las plazas más importantes del país. De cara a ese compromiso en el ruedo lerdense, el rejoneador ibérico habló en exclusiva con El Siglo de Torreón, para compartir sus deseos de pasar una tarde inolvidable, en compañía de los aficionados laguneros, y, junto a su magnífica cuadra de caballos, deleitar con el arte del rejoneo, ante toros de la ganadería de La Concepción.

Vive Cartagena una exitosa temporada en los ruedos mexicanos y buscará prolongarla en la plaza lerdense, donde intentará cortar más orejas: "Ya conozco a la afición lagunera y voy con muchísima ilusión de que salgan las cosas bien y de pasar una tarde muy bonita para la afición. Vengo de cortar tres orejas en Jerez, Zacatecas, además de otra muy buena tarde en Mérida, donde tuvimos merecimientos de orejas, aunque no las concedió el juez, quedó un muy buen ambiente, viendo a la gente entregada. En general, estoy muy contento por cómo va la temporada mexicana", explicó.

AFICIÓN EXPECTANTE

La reapertura de la Plaza México ha sido un punto de quiebre para que los aficionados mexicanos se reencuentren con el toreo, consideró Andy: "Ha renacido esa pasión de los taurinos, al retomar la temporada en la Plaza México. Hay que ver cómo ha estado la plaza, el impacto que tiene esa plaza en todo el mundo. Además de darnos cuenta de la gran importancia de que la gente vaya, esa es la mejor defensa que podemos hacer para el toreo. Es muy bonito ver que hay afición, que hay mucha gente que le gusta… los mexicanos son aficionados con mucha pasión, viven la vida con mucha pasión y en las faenas también son muy apasionados".

No viene solo el torero nacido en Benidorm, España, ya que le acompaña su magnífica cuadra de caballos, que igualmente buscará encantar a los aficionados laguneros: "Cada caballo tiene su propia personalidad, yo mismo tengo una forma de entender el toreo y expresarlo, entonces en el rejoneo ese es un reto y un arte que se presenta, el siempre presentar una cosa diferente, que le agrade a la afición y que vaya acorde a la personalidad de uno, eso es muy importante para lograr conectar y trataremos de hacerlo este sábado en Lerdo. Tengo una cuadra de caballos muy torera en México, con caballos artistas, con caballos valientes, con mucha variedad que me está dando satisfacciones muy bonitas en la temporada mexicana", expresó.

COMPROMISO LAGUNERO

Volver a la tierra del matador Arturo Gilio, quien maneja la carrera de Cartagena, le representa una dosis extra de responsabilidad, por lo que buscará que la del sábado, sea una tarde auténticamente redonda: "Arturo es mi apoderado y la verdad es que le tengo mucho cariño, mucho aprecio, la verdad es que estar en su tierra me da mucha alegría, le he brindado toros en los años que he ido, he recolectado amigos en ese camino y el volver a La Laguna me da una alegría grande. He tenido la suerte de triunfar en Lerdo, han salido las cosas bien, el año pasado corté tres orejas y este año voy con esa misma ilusión, a dar el cien por cien y esperar que todo salga muy bien, que sea una tarde muy bonita y que disfrutemos todos", sentenció.