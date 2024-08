Andrés Manuel López Obrador critica machismo en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su rechazo al machismo que aún, reconoció, existe en México, y señaló que "aunque no les guste a 'los machines', la mujer es más responsable, trabajadora y honrada que el hombre".

Al encabezar la inauguración del puente La Concordia, el jefe del Ejecutivo federal destacó que Claudia Sheinbaum Pardo será la primera presidenta en México.

"Tenemos 500 años que no gobernaba una mujer. Fíjense la situación tan especial, extraordinaria, excepcional que estamos viviendo. Estamos viviendo para contarlo. Entonces (Claudia Sheinbaum) es la primera presidenta de México.

"Y a algunos no les gusta, pero... No, no porque todavía hay machismo ¿sí o no? Si entonces pues saben que, aunque no les guste a los machines, la mujer es más responsable, más trabajadora, más honrada que el hombre y a los que no les guste que se vayan a Palenque, Chiapas", dijo bromeando.